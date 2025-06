La mostra alla Villa romana, Pd, “è costosa, la paghi il Comune o il Parco, non i visitatori”

Il Pd di Piazza Armerina ritiene costosa ed intempestiva la mostra nell’area della Villa romana del Casale dedicati ai cavalli dell’artista Gustavo Aceves.

I costi

“L’evento, annunciato senza preavviso e senza alcuna campagna promozionale preventiva, comporterà un ulteriore aumento di 3 euro sul biglietto d’ingresso, che si somma ai 4 euro di rincari applicati negli ultimi due anni. Si tratta di un incremento complessivo di 7 euro per un totale di 17 euro che rischia di scoraggiare i turisti individuali e di creare problemi a tour operator che, spesso, hanno già acquistato biglietti a tariffe inferiori, senza essere stati informati”.

“Ci pensi il Comune o il Parco a pagare”

Secondo il Pd di Piazza Armerina, oltre ai costi, solleva il problema della mancata promozione dell’evento e dell’assenza del coinvolgimento della comunità, ragion per cui “auspichiamo che la mostra venga rinviata a un periodo più adatto o in alternativa che i costi ricadano interamente a carico del Parco archeologico o del comune”.

Nella sua analisi, il Pd di Piazza Armerina fa i conti. “Si evidenzia inoltre che il Comune di Piazza Armerina riceve annualmente il 15% degli introiti della biglietteria della Villa (più di 300.000 euro), fondi che troppo spesso vengono destinati a eventi e manifestazioni non collegati alla promozione del patrimonio archeologico e culturale della Villa del Casale o del Museo della città e del Territorio di Palazzo Trigona, come il Carnevale, il Book Festival o feste religiose e locali, anziché finanziare mostre come questa o laboratori didattici, attività educative o interventi per l’accessibilità del sito”