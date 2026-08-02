I controlli su EcoEnnaServizi: Colaleo rassicura i lavoratori, verifiche affidate a Montesano

Nessun allarme per i lavoratori di EcoEnnaServizi. È il messaggio che l’assessore alla Programmazione, al Personale e all’Azione Amministrativa, Lillo Maria Colaleo, affida a una nota diffusa dopo la delibera di Giunta che ha disposto due diligence (verifiche ndr) sulla partecipata dei rifiuti, per spegnere sul nascere polemiche e preoccupazioni sorte tra il personale della società.

Incarico affidato a Montesano

L’incarico per condurre i controlli è stato affidato al dottor Marco Montesano, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna, scelto secondo l’assessore per garantirne “una valutazione specialistica e indipendente”

“Nessun giudizio negativo sulla società”

Colaleo smentisce esplicitamente che dietro l’iniziativa ci sia un giudizio negativo sull’operato della società. Nella nota si legge che l’attività di due diligence “non nasce né da un giudizio negativo sulla società, sul servizio svolto o sul lavoro quotidianamente garantito dagli operatori, né dalla volontà di metterne in discussione il ruolo e la natura pubblica”. Un passaggio che sembra rispondere direttamente a quelli che l’assessore definisce “allarmismi strumentali di queste ore”, segno che la notizia della verifica aveva già sollevato qualche apprensione tra i dipendenti della partecipata.

Al centro della rassicurazione c’è soprattutto la tenuta occupazionale e la natura stessa della società. L’assessore ribadisce che la gestione in house “rappresenta una scelta strategica che condividiamo e intendiamo valorizzare”, escludendo quindi ipotesi di esternalizzazione, privatizzazione o ridimensionamento del servizio. Nessuna intenzione, si legge ancora, di “modificare la natura della società e del servizio”.

Sul piano delle motivazioni, Colaleo inquadra la due diligence come un atto dovuto più che come un’iniziativa straordinaria: la natura pubblica della società comporta, spiega, il dovere per l’amministrazione di esercitare funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo, tanto più per una Giunta appena insediata che ha “il diritto e il dovere di acquisire un quadro autonomo e aggiornato” sulla situazione economica, finanziaria, patrimoniale e organizzativa della società.

Gli obiettivi della giunta

Quanto agli esiti della due diligence, Colaleo assicura che saranno “esaminati nelle sedi competenti” e diventeranno uno strumento di conoscenza e programmazione per l’amministrazione, non un punto di arrivo. L’obiettivo dichiarato, si legge in chiusura della nota, resta quello di “rafforzare EcoEnnaServizi, tutelarne la natura pubblica, valorizzare il lavoro degli operatori e migliorare ulteriormente, sia in termini qualitativi sia quantitativi, i servizi garantiti alla città”.