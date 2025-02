Villa romana di Gerace, Longi, “ci sono i fondi per gli scavi”

La deputata nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, annuncia che ci sono i fondi per riprendere gli scavi per far emergere la Villa romana di Gerace, nel territorio di Enna.

Il blocco dei lavori

“Durante le campagne di scavo tra il 2012 e il 2019, un preziosissimo – dice Longi – mosaico della villa, è stata portata alla luce grazie a scavi archeologici ad opera del professore Roger Wilson dell’università di Vancouver. Poi, incredibilmente ricoperta, per mancanza di fondi. Dopo anni di immobilismo, finalmente, sono stati recuperati i fondi destinati all’esproprio dei terreni sui quali sorge, per la messa in sicurezza e per potere ricominciare gli scavi”.

Serviranno altri fondi

La parlamentare nazionale di FdI, nel ringraziare “l’Assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Scarpinato, e il sopraintendente, Angelo Di Franco, senza l’intervento dei quali, la ripresa dei lavori non sarebbe stata possibile” assicura l’impegno “nel reperire ulteriori fondi e monitorare gli stati di avanzamento dei lavori, affinché possa restituire alla collettività ennese, la Villa Romana di Gerace, che rappresenterà un volano turistico ed economico per il nostro territorio”