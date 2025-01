Tribunali soppressi, Longi, “ddl per riaprire Nicosia”

La deputata nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, annuncia un disegno di legge per consentire la riapertura dei cosiddetti Tribunali minori, tra cui quello di Nicosia.

La decisione del Governo Monti

“Forse, in molti non ricordano – dice Longi – che con il decreto legislativo 155/2012 era stata data attuazione alla riorganizzazione complessiva della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, con la chiusura di ben 31 tribunali. Una scelta, sicuramente opinabile, voluta dal Governo Monti ed appoggiata dalla sinistra, che determinò in Sicilia la chiusura dei tribunali di Modica, Mistretta, Nicosia, con gravi ripercussioni sul territorio”.

Il percorso normativo

La deputata nazionale ennese sostiene che sulla riapertura dei Tribunali minori si è battuta insieme alla parlamentare La Porta. “Ringraziamo il sottosegretario Delmastro per aver accolto le nostre istanze, comunicando qualche giorno fa in risposta ad una nostra interrogazione, “la presentazione a stretto giro, di uno schema di disegno di legge che prevede una revisione di quella che riteniamo politicamente essere stata l’infausta stagione della revisione della geografia giudiziaria, con la riapertura di alcune sedi soppresse rispetto alla riforma del 2012”.