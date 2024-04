Congresso Dc a Enna, lista unica, Rampulla segretario

Si presenterà compatta la Dc al congresso provinciale che si aprirà domani a Enna nei locali dell’Hotel Federico II.

Lista unica

Ci sarà una lista unica ed il candidato alla segreteria è Nello Rampulla che si appresta a diventare il segretario provinciale e sarà lui a portare il partito dell’ex presidente della Regione verso un appuntamento elettorale importante, almeno in chiave ennese, cioè le amministrative nel capoluogo, previste il prossimo anno. Ci sarà naturalmente il segretario nazionale, Totò Cuffaro, che, in queste ore è impegnato nelle candidature per le elezioni europee.

La convergenza su Zambuto

Ad Agrigento c’è Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che, nelle settimane scorse, a proposito dell’ingresso in coalizione della Dc, ha dovuto incassare il no di +Europa ma l’accordo potrebbe trovarsi inserendo il nome di Marco Zambuto su cui poi convergerebbero i voti dei cuffariani.

Attesa per domani

La riserva potrebbe essere sciolta anche domani, in teoria Cuffaro, in occasione del congresso provinciale ad Enna, potrebbe annunciare l’accordo ma non ci sono, al momento, indicazioni, del resto ci sono ancora 3 giorni prima di deposito delle liste, per cui gli scenari sono tutti in piedi.

Il dialogo con Forza Italia su Lantieri

Nei giorni scorsi, si è discusso anche di una intesa tra la Dc e Forza Italia, con quest’ultima pronta ad ospitare la deputata regionale azzurra Luisa Lantieri, molto gradita all’ex presidente della Regione ma questa opzione sembra tramontata. Forza Italia ha annunciato i sei siciliani e non c’è Lantieri, mancano due caselle ma che sarebbero destinate ai candidati sardi.