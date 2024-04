Rifiuti, il Consiglio dice sì all’affidamento del servizio

Il Consiglio comunale di Enna ha approvato l’affidamento del servizio dei rifiuti alla società partecipata EcoEnnaservizi. Prima di questo punto, però, è stato votato il regolamento sul cosiddetto controllo analogo che consentirà al Comune di verificare ogni attività svolta dalla stessa società.

L’accordo tra sindaco e opposizione

Un passaggio fondamentale, ritenuto imprescindibile per l’opposizione all’amministrazione Dipietro ed al centro nelle settimane scorse di diversi incontri tra le parti per arrivare ad una soluzione condivisa. E così è stato e quando è stato messo al voto è stato approvato all’unanimità mentre il via libera all’affidamento è passato con modalità diverse, in quanto sette esponenti dell’opposizione hanno deciso di astenersi.

Affidamento da luglio

Questione di forma che di sostanza, infatti la società EcoEnnaservizi, per altri 15 anni, a partire da luglio, quando scadrà il servizio, avrà la gestione della nettezza al costo di 100 milioni di euro.

Rendiconto 2023 e trasporto pubblico

Contestualmente, nel corso della seduta, il Consiglio ha votato il rendiconto del 2023 ed un emendamento che consente di impegnare delle somme destinate al potenziamento del trasporto pubblico tra Enna alta ed Enna bassa, destinato, in modo particolare, agli studenti universitari.