Enna ma che succede? Arquin evita la sconfitta

Arquin evita la beffa. L’Enna acciuffa il pari su un terreno impossibile come quello di Leonforte con i padroni di casa che erano passati in vantaggio con l’ex Graziano nella prima frazione.

Gli sprechi

Poi occasioni in serie per la squadra di Campanella con Arquin e soprattutto Cocimano e il pari nell’azione forse più rocambolesca con un batti e ribatti in area. Nel finale forcing della capolista che però non troverà il secondo gol.

Paternò può accorciare ancora

Domani tutti in attesa di Modica-Paternò con gli etnei secondi a sei punti ma chiaramente con una gara in meno