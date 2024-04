Confraternita Maria della Visitazione, eventi per i 150 anni

Sarà presentato sabato alle 17 nel salone parrocchiale in Piazza Duomo ad Enna, il programma del 150° anniversario di fondazione della Confraternita degli Ignudi Maria SS. della Visitazione.

I programmi del Cda

Nutrito il programma degli eventi che il Consiglio di amministrazione presieduto dal Rettore Domenico Valvo ha elaborato per celebrare l’importante anniversario. Eventi che si andranno ad aggiungere a quelli già programmati per l’organizzazione della festa Patronale.

La storia

La Confraternita degli Ignudi di Maria SS. della Visitazione venne eretta con decreto del Vescovo di Piazza Armerina Monsignor Saverio Gerbino il 29 aprile 1874, in seguito a regolare Statuto redatto dall’allora Parroco Priore Don Carmelo Savoca per l’approvazione Canonica della “Congregazione dei “Nudi” che dal 1412 hanno l’onore ed il privilegio di portare a spalla la “Nave d’oro con il Simulacro di Maria SS. della Visitazione, Patrona della città di Enna”. Una storia quella della Confraternita che si differenzia da quella della Patrona della città, che risale invece al lontano 1412, allorquando il pesante fercolo con la Madonna venne portato in città dagli agricoltori.

I partecipanti

Sabato prossimo con inizio alle ore 17 alla presentazione del programma, interverranno il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, il Parroco Priore della Collegiata Chiesa Madre di Enna, nonché assistente spirituale della Confraternita degli Ignudi Maria S.S della Visitazione e vicario Giudiziale della Diocesi Mons Vincenzo Murgano, ed il Rettore della Confraternita Domenico Valvo.