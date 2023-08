Aidone, nuovo stendardo per la Confraternita Santa Maria La Cava

La confraternita Santa Maria La Cava si dota di un nuovo stendardo. Domenica prossima, 6 agosto, ad Aidone, la presentazione e benedizione. Sostituirà, quello in uso, vecchio di 400 anni, molto pesante. Ogni volta, infatti, c’è sempre l’incognita che non si trovino volontari disposti a sostenere il peso soprattutto quando lo si deve portare in processioni che si snodano per lunghi percorsi cittadini. Di qui, la decisione del direttivo e dei soci guidati dal giovane governatore Lorenzo Di Bartolo sulla necessità di munirsi di un vessillo più maneggevole e più funzionale.

La Madonna dell’Assunta

Il nuovo, realizzato interamente a spese della confraternita, raffigurante la Madonna Assunta, è realizzato con pittura su stoffa dell’artista ennese Rina Menzo, che si è detta orgogliosa dell’importante incarico affidatole dalla confraternita e dal suo governatore. Completato con il lavoro certosino di rifinitura di cucito delle brave sorelle aidonesi Suffia.

La cerimonia

La cerimonia di inaugurazione è programmata per domenica 6 agosto, alle 18:30. I confrati, in processione, dalla loro sede, raggiungeranno la chiesa di Santa Maria La Cava – santuario diocesano di san Filippo apostolo, per seguire la solenne celebrazione eucaristica officiata da don Carmelo Cosenza, cappellano della confraternita, durante la quale sarà benedetto il nuovo stendardo. Al termine, giro

della piazza Filippo Cordova e rientro nell’oratorio/sede don Lorenzo Milani. Il vecchio stendardo, molto prezioso, sarà utilizzato nelle grandi occasioni (la mattina del Venerdì Santo e per la festa di san Filippo apostolo) quando è presente tutta la confraternita.



Angela Rita Palermo