Dc, il commissario di Valguarnera detta la linea

Aperta la campagna tesseramento della nuova DC a Valguarnera. Il partito, che come dicevamo in un precedente articolo, si sta organizzando di più in paese in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Attualmente gode della rappresentanza politica in consiglio comunale di Filippa Greco che siede tra i banchi dell’opposizione.

Il neo commissario

Il congresso invece che si è tenuto il mese scorso a Enna ha eletto come commissario a Valguarnera Salvo Indovino che ci ha inviato la seguente nota: “Molti ci manifestano il proprio interesse e apprezzano le iniziative che portiamo e che porteremo avanti in consiglio comunale, grazie al nostro capogruppo e vice presidente del consiglio Filippa Greco. Sapere che queste iniziative sono apprezzate e condivise ci inorgoglisce sempre di più e ci dà ancora più forza per andare avanti. Ho ricevuto l’incarico di poter svolgere al meglio il ruolo di commissario di questo nostro piccolo paese che voglio ricordare a tutti, fonda le sue radici di ispirazione politica cristiana e democratica fin dai tempi del Partito Popolare

Italiano fondato da Don Luigi Sturzo”.

“I principi moderati”

“Vogliamo far rivivere- continua la nota- un periodo di interessamento politico a tutti coloro che si identificano e vogliono identificarsi nei principi moderati e popolari, e in un impegno al servizio della comunità che già espletiamo giornalmente, facendoci carico di quelle che sono le varie istanze che giungono dai nostri cittadini. Da molto tempo la vita amministrativa e politica del nostro paese è stata incentrata sul ruolo predominante di chi è a capo dell’amministrazione disinteressandosi completamente di una buona parte della nostra comunità che la pensa diversamente. La nostra voglia di metterci in gioco è tanta e sono sicuro che sarà apprezzata da tutta Valguarnera.”

Rino Caltagirone