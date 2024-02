Carnevale a Valguarnera, via alla festa ma senza carri

Tutto pronto per la Festa di Carnevale a Valguarnera che avrà inizio sabato 10 e si concluderà martedì 13. Anche se quest’anno sarà in tono minore per via dei problemi finanziari che affliggono il Comune, l’assessore al ramo Gianluca Arena ha cercato lo stesso di allietare la festa del re burlone con un semplice

contributo erogato dalla Regione Siciliana di euro 5 mila.

Niente carri allegorici

L’organizzazione è stata affidata all’associazione Big Aretè. Niente carri allegorici, niente premi straordinari come negli anni passati, ma si prevedono lo stesso diversi gruppi mascherati. Si inizierà sabato sera alle 18 in via Sant’Elena con il DJ Trizza, nel corso della serata, presso la villa “Falcone- Borsellino” sarà premiata la maschera più originale.

Le giornate più attese

Domenica 11 invece il clou della festa con la parata dei gruppi mascherati che dalle ore 15 si muoveranno da piazza colonnello Tuttobene per proseguire lungo tutte le principali vie cittadine e fermarsi in piazza della Repubblica ove balleranno per tutta la serata. Martedì mattina la giornata sarà invece dedicata ai gruppi scolastici che accompagnati dai rispettivi insegnanti, dalle ore 9,30 si muoveranno dal plesso Mazzini per raggiungere Piazza della Repubblica.



Rino Caltagirone