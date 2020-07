FAI: risultati parziali censimento provincia Enna: ex Convento di Sant’Agostino a Troina e Chiesa Santa Maria degli Angeli di Assoro

Share 0 Share Share

Già arrivati al FAI oltre 650.000 voti Ai primi posti della classifica provvisoria il Castello e Parco di Sammezzano a Reggello (FI), il Ponte dell’Acquedotto a Gravina in Puglia (BA) e la città di Bergamo.



Lanciato il 6 maggio, dopo due mesi di isolamento forzato e in un momento molto delicato per l’Italia, il censimento ha riscosso fin dai primi giorni un enorme successo: a una settimana dal via erano arrivati al FAI più di 100.000 voti e oggi, dopo due mesi e mezzo, sono oltre 650.000 – più del doppio rispetto a quelli registrati a luglio della precedente edizione – la maggior parte dei quali effettuati tramite il sito del progetto www.iluoghidelcuore.it. Una dimostrazione tangibile del fatto che i cittadini hanno interpretato questa iniziativa non solo come un modo per riavvicinarsi virtualmente a luoghi cari legati alla vita quotidiana o a preziosi ricordi personali, di cui hanno sentito la mancanza nei tanti giorni confinati in casa, ma anche come una ripartenza culturale e sociale che ha permesso di riappropriarsi di un orizzonte positivo, in cui proiettare desideri, speranze e un rinnovato impegno civico. Non è un caso che più di 250 comitati spontanei si siano già mobilitati per raccogliere voti a favore di luoghi importanti per le rispettive comunità, in modo da proteggerli, renderne nota la bellezza e garantirgli un futuro.



Un’edizione da record, dunque, in cui stanno giungendo segnalazioni per tantissimi “luoghi del cuore” – per ora se ne contano oltre 30.000, dei quali circa 100 hanno superato la ragguardevole soglia di 1.000 voti raccolti – e delle tipologie più varie: dai castelli alle ferrovie storiche, dalle aree naturali e archeologiche ai borghi, dai complessi religiosi alle ville, dalle piazze ai giardini, dai teatri agli osservatori astronomici fino ad arrivare a un trampolino olimpionico in disuso a Cortina d’Ampezzo. Ognuno di essi offre un piccolo ma significativo spaccato del nostro Paese, della sua bellezza variegata, a volte ferita da incuria e abbandono, ma che merita sempre di essere conosciuta e valorizzata e che deve essere curata e protetta; è l’Italia del patrimonio diffuso, punteggiato di mille possibilità di visita, che in questa estate diversa da ogni altra chiede più che mai di essere percorsa e scoperta.

In Sicilia i luoghi che hanno raggiunto almeno 1000 voti sono:

* Scala dei Turchi a Realmonte (AG)

* Cripta del Duomo di Messina

* Chiesa di Santa Maria Gesù Lo Piano di Polizzi Generosa (PA)

* Giardino Inglese a Palermo

* Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore a Modica (RG)

* Pozzo di Gammazita a Catania

* ex Convento di Sant’Agostino a Troina (EN)

* Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina (AG)

* Teatro Massimo Bellini a Catania

* Piazza Magione a Palermo

* Convento di Santa Maria di Gesù Superiore di Messina

* Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Assoro (EN)

* Biblioteca Lucchesiana ad Agrigento