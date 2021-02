Pietraperia: sentenza processo operazione “Kaulonia”, condannato all’ergastolo Calogero Bonfirraro per l’omicidio Marchì

Share Facebook

Il 25 febbraio scorso, il Tribunale di Caltanissetta – Sezione GIP/GUP, ha pronunciato la sentenza con rito abbreviato a carico degli imputati del processo scaturito dall’operazione “Kaulonia” condotta dal ROS che nel marzo del 2019 aveva portato in carcere i vertici e gli appartenenti alla famiglia mafiosa di Pietraperzia. Il Giudice ha riconosciuto la responsabilità di BONFIRRARO Calogero in relazione alla sua partecipazione all’omicidio di Marchì Filippo Giuseppe perpetrato il 16.07.2017, condannandolo alla pena dell’ergastolo. Per questo gravissimo fatto pende presso la Corte d’Assise di Caltanissetta il dibattimento a carico degli ulteriori imputati che hanno optato per il rito ordinario: MONACHINO Giovanni, MONACHINO Vincenzo, CURATOLO Gaetano, DI CALOGERO Vincenzo e DI DIO Angelo.



Di seguito le condanne riportate dagli altri imputati per i reati a loro contestati:

– CAPIZZI Vincenzo (416 bis), anni otto di reclusione;

– DI CALOGERO Filippo Giuseppe (628 cp), anni quattro di reclusione;

– DI CALOGERO Salvatore Giuseppe (416 bis, 624 cp, 625 cp e 416 bis 1 cp), anni otto e mesi otto di reclusione;

– DI NATALE Gianfilippo (624 cp, 625 cp, 628 cp e 416 bis 1 cp), anni nove di reclusione;

– DI DIO Antonino (416 bis cp, 629 cp e 416 bis 1 cp), anni nove e mesi quattro di reclusione;

– MARINO Luca (629 cp e 416 bis 1 cp), anni otto di reclusione;

– MAROTTA Giuseppe (416 bis cp), anni otto di reclusione;

– RUSSO Simone (628 cp e 648 cp), anni cinque di reclusione;

– TOMASELLI Antonio (629 cp e 416 bis 1 cp), anni otto di reclusione;

– TOMASELLO Mirko Filippo (416 bis cp, 56 – 629 cp e 416 bis 1 cp), anni otto e mesi otto di reclusione;

– TRUBIA Giuseppe (416 bis cp, 56 – 629 cp e 416 bis 1 cp), anni otto e mesi otto di reclusione.