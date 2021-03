Tra Troina e Fc Messina 2-2

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Partita bellissima quella vista al “Comunale” di Gagliano Castelferrato tra Troina e Football Club Messina, due squadre che dai primi secondo fino al 95esimo hanno provato ad ottenere l’intera posta in palio. A passare in vantaggio sono i peloritani al 10’ per un forse generoso rigore concesso per fallo su Arena e insaccato da Lodi. Prima dell’intervallo il pari ennese con il prepotente stacco di Mbaye. Nella ripresa la gara è equilibrata e nel finale succede di tutto. Prima i padroni di casa passano con Aperi, su assist del migliore in campo Ficarrotta, poi gli ospiti trovano il definitivo 2-2 con Domenico Marchetti sempre su assist di Lodi.

PRIMO TEMPO: Pronti-via e dopo 20 secondi il Troina sfiora il vantaggio: palla battuta a centrocampo e passaggio verso Ficarrotta che s’invola a destra e crossa, Aperi sbuca sul secondo palo e costringe Marone alla super parata. Al 10’ Fc Messina può passare: Lodi alza la testa e premia l’inserimento di Arena che viene atterrato in area da Aiolfi in uscita, per l’arbitro è rigore. Sul dischetto Lodi spiazza il portiere, è 0-1. Al 18’ ancora peloritani: Aita sfonda a destra, converge e crossa per Caballero, tiro di prima deviato da Longo che finisce a lato non di molto. Sul corner successivo Lodi appoggia a A. Marchetti che calcia in allungo, Aiolfi riesce a smanacciare. Al 32’ il Troina sfiora il pari: Ciccone sfonda a sinistra e crossa tagliato, Balistreri da ottima posizione incorna alto. Al 40’ il pari del Troina: punizione tagliate in area di Ficarrotta, Mbaye stacca bene alle spalle di Marone, è 1-1. Decisamente meglio la truppa di Mascara in questo finale di tempo, soffrono Da Silva e compagni. Finisce così la prima frazione, Troina-Fc Messina 1-1.

SECONDO TEMPO: Primo squillo della ripresa al 48’: Arena lancia per Carbonaro che converge e calcia, palla alta non di molto. Al 61’ tiro a giro di Carbonaro, ancora mira imprecisa non di molto. Al 64’ tocca al Troina rendersi pericoloso: Kamara alza la testa e imbuca per il neo entrato Di Grazia che per pochi centimetri non arriva al tap-in. Al 68’ Fc Messina ad un passo dal vantaggio: Carbonaro per Caballero che allarga ad Arena, il funambolico fantasista prova il diagonale mancino, Aiolfi si distende e riesce a smanacciare. Al 75’ Troina pericolosissimo: Ficarrotta direttamente da calcio d’angolo prova a sorprendere Marone che si allunga e riesce a smanacciare. All’84’ Troina in vantaggio: splendida azione di Ficarrotta a destra e palla perfetta sui piedi di Aperi che è glaciale e batte Marone, è 2-1. Due minuti dopo la reazione giallorossa: Coria per Piccioni in area, l’attaccante si gira e calcia, palla deviata in angolo. Minuto 86, corner di Lodi e incornata vincente di D. Marchetti, è 2-2. Finisce così, Troina-Fc Messina 2-2.

IL TABELLINO:

TROINA (4-3-3): Aiolfi; Giu. Giuffrida, Mbaye, Longo, Ciccone; Rizzo (62′ Di Grazia), Guerci, Kamara; Ficarrotta, Balistreri (41′ Santoro), Aperi. A disp.: Li Volsi, Popolo, Neri, Cenci, Mascara, Palermo, Dembele. All. Mascara.

FC MESSINA (4-3-2-1): Marone; Aita (88′ Bianco), D. Marchetti, Da Silva, Ricossa; A. Marchetti (54′ Bevis), Lodi, Gio. Giuffrida (70′ Garetto); Arena (70′ Piccioni), Carbonaro; Caballero (84′ Coria). A disp.: Monti, Fissore, Casella, Palma. All. Costantino.

ARBITRO: Fichera di Milano (Gookooluk-Ticani).

MARCATORI: 11′ rig. Lodi, 40′ Mbaye, 84′ Aperi, 86′ D. Marchetti

NOTE: ammoniti Carbonaro, Aperi, Ciccone, Piccioni, Mbaye. Espulso al 94′ Piccioni (FcM) per doppia ammonizione.



by goalsicilia.it