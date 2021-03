ASP Enna. Avviata la vaccinazione a domicilio

Share Facebook

Avviate le vaccinazioni a domicilio. Oggi, una squadra di vaccinatori, composta dal Direttore Sanitario dell’ASP, dr. Emanuele Cassarà, dal dr. Franco Belbruno, epidemiologo e responsabile Servizio Vaccinazioni e dal dr. Angelo Tantillo, Direzione Sanitaria dell’Umberto I di Enna, ha vaccinato a domicilio, nella città di Enna, i primi gruppi di anziani over 80.

L’ASP di Enna, per costituire gruppi omogenei a livello territoriale, ha avviato il servizio di richiamata di tutti gli ultraottantenni, prenotati a domicilio tramite le modalità di Poste Italiane (call center e sito on line) per la conferma dei dati e per concordare un ulteriore appuntamento. Misura necessaria per non sprecare le eventuali dosi di vaccini durante le uscite giornaliere. Messo a disposizione anche il numero 0935 516860 per ogni ulteriore informazione. I prenotati a domicilio dislocati nei 21 Comuni della Provincia di Enna sono al momento 680.

Per incrementare le squadre vaccinali sul territorio, “s’invitano – afferma il dr. Cassarà – tutti i medici, che vogliano dare un contributo all’insegna della solidarietà e della disponibilità in questo momento, a mettersi in contatto o a recarsi presso il Centro Vaccinale dell’Ospedale Umberto I di Enna Bassa”.