Valguarnera: si è insediato il neo Presidente del Parco Minerario Floristella-Grottacalda

La Regione non ha ancora nominato il componente di sua scelta al Parco Minerario Floristella-Grottacalda e nell’odierna mattinata si è insediato il Presidente avv.Piero Patti, che ha ricevuto le consegne dal commissario arch. Neri sovrintende ai BB.CC. di Enna. Il neo Presidente ha quindi incontrato il personale con il quale ha avuto un primo scambio di opinioni informativo sulla situazione dell’ente circa la sua organizzazione, le risorse finanziarie e le prime iniziative da intraprendere. Il 16/3 il presidente avrà un incontro con l’Assessore regionale ai BB.CC. Samonà per discutere delle problematiche inerenti il parco. Questo sarà il primo degli incontri istituzionali programmati che il presidente avrà con gli amministratori regionali e locali nonché con la deputazione regionale e nazionale e le associazioni ambientaliste per il rilancio delle attività dell’ente.