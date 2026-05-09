Odore di gasolio dagli scarichi di casa, allarme e cittadini che ricorrono al Pronto Soccorso

Cittadini allarmati ad Enna dove piovono segnalazioni per un forte odore di gasolio che fuoriesce dagli scarichi domestici. L’allarme è stato lanciato con una lunga serie di segnalazioni arrivate al >Comitato “Senza Acqua Enna”

La comunicazione ufficiale del Comitato

“In data odierna sono pervenute diverse segnalazioni da parte di cittadini che denunciano la presenza di un forte odore di gasolio proveniente dagli scarichi delle proprie abitazioni” raccontano dal comitato.

Gli esponenti del Comitato Civico si danno anche una spiegazione e rilanciano una ricostrruzione o almeno un timore “Secondo quanto riferito, nei giorni scorsi il gestore avrebbe effettuato interventi di manutenzione e si teme che, a seguito di tali operazioni, possa essersi verificata un’anomalia. Nonostante i cittadini abbiano già provveduto a contattare il gestore, ad oggi non risulta alcun intervento né sopralluogo”.

La preoccupazione e la richiesta di interventoi

“La situazione appare particolarmente grave: ci viene infatti segnalato che alcune persone sarebbero ricorse alle cure del pronto soccorso a causa dell’inalazione dei forti odori” riferiscon0o ancora dal Comitato.

“Si chiede pertanto un intervento immediato e urgente da parte degli enti e dei soggetti competenti, affinché venga effettuato un monitoraggio accurato e si adottino tutte le misure necessarie per tutelare la salute pubblica” conclude la denuncia di Sanza Acqua Enna.