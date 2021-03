Covid 6 marzo 2021 Sicilia: positivi 592 decessi 10. Enna 11 i positivi

Share Facebook

6 MAR – Sono 592 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.236 tamponi processati. La regione è undicesima nel contagio giornaliero di oggi.

Le vittime sono state 10 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.223. Il numero degli attuali positivi è di 19.727, con decremento di 2.951 casi rispetto a ieri. I guariti sono 3.533. Negli ospedali i ricoverati sono 783, sette in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 121, uno in più. La distribuzione nelle province vede Palermo con 254 casi, Catania 79, Messina 63, Siracusa 29, Trapani 32, Ragusa 43, Caltanissetta 36, Agrigento 45, Enna 11.