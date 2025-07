Incendio alle auto del comandante di Calascibetta, citazione a giudizio per 45enne

Il pm della Procura di Enna, Domenico Cattano, ha emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti di un 45enne di Calascibetta accusato di danneggiamento e minaccia in concorso.

L’incendio alle auto del Comandante della Polizia locale

Secondo la tesi del magistrato, l’uomo si sarebbe reso responsabile, insieme ad altre due persone al momento non identificate, dell’incendio avvenuto nel febbraio dello scorso anno ai danni delle due auto, entrambe Fiat Panda, di proprietà del comandante della Polizia municipale di Calascibetta, Pietra Dello Spedale Venti, rappresentata dall’avvocato Gianmarco Davide Pace.

Il ruolo del 38enne

Nell’inchiesta della Procura di Enna, emerge che il 45enne, difeso dall’avvocato Sinuhe Curcuraci, sarebbe stato alla guida di una macchina, una Audi, con cui avrebbe accompagnato i due autori materiali dell’incendio ai danni dei mezzi nella disponibilità del comandante della Polizia municipale. Poco dopo aver appiccato i roghi, i due responsabili sarebbero tornati nella macchina del 38enne per poi scappare.

L’udienza

Le indagini, coordinate dalla Procura di Enna, hanno permesso di individuare il 38enne che, come disposto dal pm, dovrà presentarsi davanti al Tribunale di Enna, in composizione monocratica, per l’udienza di comparizione pre dibattimentale fissata al 24 settembre prossimo.