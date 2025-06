Vasto incendio a Calascibetta, in azione i mezzi aerei

Un vasto incendio è scoppiato in contrada Buonriposo, nel territorio di Calascibetta. Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione, il rogo stava per essere domato ma poi il focolaio si è spostato su un canalone, prendendo di nuovo vigore.

I soccorritori

In azione ci sono le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna ed il personale della Protezione civile che, però, hanno chiesto l’intervento dei rinforzi ed alle operazioni di spegnimento stanno partecipando due squadre della Forestale. Si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei per provare ad arginare le fiamme che hanno già divorato diversi ettari di vegetazione. Ancora non si conoscono le ragioni che hanno scatenato questo ampio rogo.