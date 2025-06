Inferno a Gagliano, incendio divora ettari di grano, “case e aziende salve”

Un vasto incendio è divampato stamane nelle contrade Garbata e Cottonera, nel territorio di Gagliano. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno divorato numerosi ettari di terreno, usato per la produzione di grano.

La paura

Si sono vissuti momenti di tensione in quelle ore per chi si trovava nella zona al centro dell’inferno per via della presenza di aziende agricole e caseggiati rurali che sono state lambite dalle lingue di fuoco. Tantissime le segnalazioni ai centralini del vigili del fuoco del comando provinciale, per fortuna i soccorritori sono riusciti a fermare il rogo.

La macchina dei soccorsi

“Sono intervenuti i vigili del fuoco di Troina e di Nicosia, la polizia locale, i carabinieri, la Forestale ed il personale della Misericordia di Regalbuto, inoltre è stato attivato immediatamente il Coc” spiega il vicesindaco di Gagliano, Graziano Li Calzi. Al lavoro anche il personale dell’Ufficio tecnico con l’assessore ai Lavori pubblici Candito, un carabiniere in pensione che ha coordinato il personale del Comune.

L’autobotte del Comune di Gagliano

“E’ stata messa a disposizione – aggiunge il vicesindaco – dei soccorritori l’autobotte da 20 mila litri in dotazione al Comune che ha acquisito grazie ad un finanziamento della Protezione civile un anno fa in concomitanza con l’emergenza idrica. In questo modo, i vigili del fuoco hanno potuto caricare le loro cisterne e provvedere al contenimento dell’incendio. Le abitazioni sono state salvate dal rogo, non si registrano feriti e nel pomeriggio il focolaio è stato spento”.