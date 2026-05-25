Bomba contro il bancomat di Unicredit di Valguarnera

Ancora un assalto subito da una banca di Valguarnera. Questa notte ignoti malviventi hanno posto degli ordigni innanzi il bancomat di UniCredit per scardinarlo e prelevare il denaro. Ma non ci sarebbero riusciti grazie anche all’intervento dei carabinieri arrivati subito dopo. Erano circa le 4 di mattina quando un forte boato ha svegliato i residenti di piazza della Repubblica. Da alcune ricostruzioni tutte ancora da accertare i malviventi avrebbero usato il metodo della marmotta, ovverossia immettere degli ordigni nelle fessure del dispositivo per farlo deflagrare. Sul posto come detto i carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco. Le indagini da parte delle forze dell’ordine sono tutt’ora in corso per risalire agli autori del tentato furto e si stanno usando anche le telecamere di sorveglianza.

Un precedente simile nei mesi scorsi

Non è la prima volta che succede in città una cosa del genere. Mesi fa come si ricorderà, un altro istituto di credito, Intesa Sanpaolo fu preso di mira, in quell’occasione causando notevoli danni alla facciata dell’Istituto. I malviventi servendosi di parecchi mezzi, erano riusciti a prelevare il dispositivo con tutto il denaro dentro e dileguandosi subito dopo.