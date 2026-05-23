Valguarnera, oltre 12 mila elettori per scegliere chi guiderà il Comune

Sono 12.365 gli aventi diritto al voto per le elezioni amministrative di domenica e lunedì prossimi a Valguarnera, comprendendo anche i residenti all’estero. I residenti effettivi nel Comune sono invece 5.660. In base ai dati storici delle precedenti amministrative del 2020, l’affluenza potrebbe attestarsi tra i 4.800 e i 5 mila votanti.

Chi sono i candidati

Tre i candidati alla carica di sindaco. In ordine di presentazione delle liste, il primo è Angelo Bruno, sostenuto dalla lista civica “Con Angelo Bruno”. Trentaquattro anni, laureato in Servizi giuridici, è attivista nel campo dei diritti civili e dell’associazionismo. Consigliere comunale per due legislature, dal 2015 al 2020 e dal 2020 al 2026, ha svolto il proprio ruolo tra i banchi dell’opposizione. Nel corso della sua esperienza politica è stato anche capogruppo del Partito Democratico.

Il secondo candidato è Giuseppe Interlicchia, che si presenta con la lista “Insieme con Giuseppe Interlicchia”. Quarantuno anni, laureato in Economia e management, svolge la professione di dottore commercialista e revisore contabile presso enti pubblici. Durante la giunta Draià ha ricoperto per oltre tre anni il ruolo di ragioniere capo del Comune di Valguarnera. Dal 2010 al 2015 è stato consigliere comunale di maggioranza durante la sindacatura Leanza e successivamente candidato sindaco alle elezioni amministrative seguenti.

A concorrere per la carica di primo cittadino è anche Carmen Cutrona, sostenuta dalla lista “Noi come Voi – Carmen Cutrona sindaco”. Quarantaquattro anni, laureata in Giurisprudenza, collabora con uno studio notarile. Nel suo percorso amministrativo è stata consigliera comunale di maggioranza tra il 2010 e il 2015 durante la giunta Leanza e assessore al Bilancio tra il 2022 e il 2023 nella giunta Draià.

Le liste

Le liste collegate a Bruno e Cutrona sono composte da 12 candidati al Consiglio comunale, mentre quella di Interlicchia ne presenta 9. Le tre compagini si presentano sotto l’insegna civica e comprendono candidati provenienti da differenti esperienze politiche e associative del territorio.