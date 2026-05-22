Valguarnera, ecco il programma dei 3 candidati sindaco nei primi 100 giorni

Bagarre, a qualche giorno dal voto, anche per la scelta dell’orario di chiusura dei comizi di stasera venerdì. a Valguarnera. Alla fine si è proceduto non più per sorteggio come avvenuto nelle scorse tornate elettorali, ma per ordine di presentazione della richiesta di comizio. Parte alle 18,45 la candidata sindaca Carmen Cutrona, alle 20,15 toccherà a Giuseppe Interlicchia, chiude alle 21,30 Angelo Bruno.

I comizi dei giorni scorsi

Intanto martedì e mercoledì sera in piazza della Repubblica si sono tenuti due comizi, il primo di Giuseppe Interlicchia e il secondo di Angelo Bruno, entrambi con diversi ragazzi candidati al consiglio e che si affacciavano per la prima volta alla ribalta. Apprezzate dalla piazza le loro argomentazioni, l’umiltà e la conoscenza dei problemi. Il comizio di Bruno ha visto la presenza di circa 500 persone.

Per stasera venerdì in occasione della chiusura in piazza della Repubblica ci sarà invece la battaglia di tutti e tre i candidati per conquistare l’ultimo voto utile e si prevedono centinaia di persone.

Clima acceso in campagna elettorale

A dire il vero, sino ad oggi da parte di qualche schieramento, i toni non sono stati tanto pacati, qualcuno ha alzato l’asticella della polemica oltre il limite, si auspica stasera una chiusura improntata alla compostezza, competenza ed eleganza.

Da domenica poi la parola passa agli elettori, il rumore dei comizi farà spazio al silenzio della riflessione, mentre lunedì ci sarà il verdetto delle schede che decreterà il nuovo sindaco di Valguarnera.

Carmen Cutrona: “Mini programma per i primi 100 giorni”

Ai tre candidati, Carmen Cutrona, Giuseppe Interlicchia e Angelo Bruno abbiamo posto una serie di domande riguardo i primi provvedimenti che prenderanno una volta insediatisi.

Partiamo da Carmen Cutrona: ha stilato un mini programma per i primi 100 giorni e tra questi ci sono in via prioritaria: accelerazione dei progetti già finanziati ed immediatamente cantierabili; un piano straordinario di pulizia urbana e manutenzione; avvio di tavoli operativi su viabilità, agricoltura e commercio; incontri pubblici di quartiere con i cittadini.

“Ma ci sono -afferma Cutrona- anche altri punti che nell’immediatezza intendo affrontare e riguardano il censimento dei loculi cimiteriali, l’ampliamento del cimitero interagendo col Comune di Assoro, considerato che una porzione del luogo ricade proprio su questo territorio nonché una pista per l’elisoccorso”.

Giuseppe Interlicchia: “Serve subito una riorganizzazione”

Giuseppe Interlicchia: “Mi dolgo intanto che non è stato accolto l’appello per un confronto pubblico. Tra i primi punti che affronterò riguardano la immediata riorganizzazione degli uffici e servizi comunali, inserendo nel contesto la scelta del segretario comunale, fermo restando che questa progressione verticale la ritengo sbagliata; un piano sulla viabilità con ricognizione della segnaletica verticale ed orizzontale, divieti e passi carrabili; il riassetto della Polizia Municipale; un Tavolo di confronto immediato con associazioni, commercianti e artigiani, per definire un protocollo d’intesa per il rilancio territoriale; un iter immediato di formazione del Bilancio, considerato che senza strumenti di programmazione non è possibile governare”.

Angelo Bruno: “Fotografare subito la reale situazione finanziaria”

Angelo Bruno: “I primi 6 impegni prevedono una rivisitazione del Bilancio con piani di rientro e senza nuove tasse. Metteremo mani da subito -afferma- per fotografare la reale situazione finanziaria”.

“Incontreremo tutti i dipendenti comunali per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi”. “Avvieremo con l’Asp un tavolo tecnico per definire un cronoprogramma vincolante per restituire ai cittadini un presidio sanitario fondamentale”.

“Daremo mandato immediato per la redazione del nuovo PUG”. “Pianificheremo il calendario degli eventi per l’estate 2026, potenziando la festa del Patrono e la sagra dello zafferano”. “Convocheremo le associazioni di categoria per un confronto operativo e lanciare iniziative concrete per migliorare la pulizia e l’immagine del paese. Il commercio rappresenterà un biglietto da visita importante”.