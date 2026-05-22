Al via il IX Convegno Complessità clinica e assistenziale, attività motoria e tavola rotonda con clinici e associazioni

Il IX convegno nazionale Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae “Complessità clinica e assistenziale” si è aperto giovedì 21 maggio con un programma di attività motorie all’aria aperta promosso da Ams-Fmsi Palermo, con il supporto del dott. Vittorio Virzì, condotto da istruttori specializzati.

A seguire, si è tenuta una tavola rotonda tra clinici e associazioni di pazienti (nella foto) sull’importanza dell’attività motoria nelle patologie croniche.

Multidisciplinarità, presa in carico globale della persona, educazione del paziente, attività fisica ad ogni età e anche in presenza di patologie, ma adattata e somministrata da personale preparato. Questi i punti emersi nel confronto.

Cinzia Calderone dell’associazione Iris Mem (Malattie ereditarie metaboliche rare odv) ha spiegato l’importanza di un supporto psicologico per l’intero nucleo familiare e non solo per il paziente. Nancy Di Salvo della Gbsi – Cidp Foundation International, che supporta le persone e le loro famiglie affette dalla sindrome di Guillain-Barrè, dalla polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica e varianti, ha sottolineato l’importanza della riabilitazione neuro-motoria per il paziente.

Ines Sutera e Mario Milco D’Elios di Algea (Associazione fibromialgia e dolore cronico), che promuove iniziative per la tutela dei diritti dei malati, hanno sottolineato il mancato riconoscimento istituzionale della fibromialgia.

Hanno rappresentato i principali bisogni dei pazienti anche Caterina Montalto dell’Associazione Psoriasici italiani Amici della Fondazione Corazza e Giuseppe Settineri di Afadoc che sostiene i pazienti e le famiglie che affrontano disturbi e malattie rare legati all’uso dell’ormone della crescita.

Alle domande delle associazioni dei pazienti hanno dato risposta il prof. Mario Barbagallo, Professore Ordinario di Geriatria e direttore della Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Palermo; il prof. Antonio Bianco, Professore Ordinario di Metodi e didattiche delle attività motorie e direttore del Dipartimento Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione dell’Università degli Studi di Palermo; il prof. Salvatore Di Rosa, clinico internista, ex direttore generale dell’ospedale Villa Sofia e già direttore scientifico del Covid Hospital di Partinico; il prof. Ewan Thomas, professore associato di Metodi e didattiche delle attività motorie e direttore del Dipartimento Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione dell’Università degli Studi di Palermo; il dott. Domenico Migliorino, fisiatra presso l’ospedale Civico di Palermo e medico federale della Fmsi-Coni; Ruggero Ferrito, responsabile della Polisportiva Mimmo Ferrito.

Nella seconda parte del convegno, organizzato al Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine, presieduto dal professore Salvatore Corrao, ordinario di Medicina Interna dell’Università degli Studi di Palermo e Francesco Perticone, professore emerito di Medicina Interna Università Magna Grecia di Catanzaro, esperti accademici di rilievo

internazionale hanno affrontato i temi dell’amiloidosi cardiaca dalla fisiopatologia alle novità terapeutiche, dell’obesità, del diabete autoimmune, delle malattie cardiovascolari. Preziosi i contributi del prof. Francesco Del Galdo dell’Università di Leeds sulla sclerodermia, del prof. Lorenzo Piemonti dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, del prof. Massimo Federici e del prof. Luigi Uccioli dell’Università di Tor Vergata e il prof Antonino Mazzone dell’ASST Ovest Milanese Ospedale di Legnano.

Il professore Giovanni Migliore, il dirigente generale della comunicazione del Ministero della Salute, ha coordinato la tavola rotonda finale sull’intelligenza artificiale e marketing sociale nel governo della salute pubblica. La tematica, molto attuale, è stata affrontata da diverse figure professionali.

All’inaugurazione del convegno sono intervenuti anche l’arcivescovo di Monreale, Monsignore Gualtiero Isacchi; il senatore Raoul Russo; il direttore sanitario dell’Arnas Civico, Domenico Cipolla; il vicepresidente di Omceo Palermo, Luigi Spicola.

Servizio video con interviste al dott. Vittorio Virzì, sindaco di Isola delle Femmine Orazio Nevoloso, dott. Antonino Levita, Prof. Salvatore Di Rosa, dott. Angelo Giglio, Palermo Irma Cattarinich dirigente della Polisportiva, Fabio La Mantia vicepresidente Anpas Sicilia, Giuseppe Mangano presidente regionale Libertas.





Luogo: Saracen Sands Hotel & Congress Centre, Via Libertà, 128/A, ISOLA DELLE FEMMINE, PALERMO, SICILIA