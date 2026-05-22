Convegno a Isola Delle Femmine, Del Galdo: La ricerca continua per aiutare i pazienti affetti da sclerodermia

Tra le lectio che più si sono distinte all’interno del IX Convegno nazionale “Dies Panormitanae atque Magnae Graeciae” – Medicina interna e cronicità a confronto, a Isola delle Femmine, vi è sicuramente quella del prof. Francesco Del Galdo dell’Università di Leeds, che ha affrontato il tema della sclerodermia. “E’ una delle malattie reumatologiche più complesse per le quali non ci sono ancora terapie approvate – spiega Del Galdo -. Stiamo ricercando i farmaci che possono aiutare coloro che sono affetti da questa patologia. Abbiamo scoperto che questi pazienti appartengono a gruppi diversi e si possono identificare dal punto di vista biologico e dal punto di vista clinico. Bisogna rispettare questa diversità e aumentare la ricerca. Non sappiamo ancora quali sono i meccanismi biologici che alla fine collegano i diversi aspetti della malattia”.

Intervista video al prof. Francesco Del Galdo





Luogo: Saracen Sands Hotel & Congress Centre, Via Libertà, 128/A, ISOLA DELLE FEMMINE, PALERMO, SICILIA