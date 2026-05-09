Valguarnera, la terza via di Interlicchia: giovani, legalità e una visione green

Non una semplice alternativa, ma una proposta di rottura che mette al centro programmazione e partecipazione attiva. Giuseppe Interlicchia, candidato sindaco di Valguarnera della lista “Insieme con Giuseppe Interlicchia Sindaco – Competenza e Futuro”, scende in campo con un programma che ambisce a ridisegnare il volto di Valguarnera attraverso una visione decennale, lontana dalla logica dell’emergenza.

I giovani

Il cuore pulsante del progetto sono i giovani, visti non come spettatori ma come protagonisti politici. Interlicchia propone un’evoluzione del “Baby Consiglio Comunale”, dotandolo di autonomia di spesa per educare i ragazzi alla gestione della cosa pubblica. A supporto delle nuove generazioni, spicca la creazione di un Centro Polifunzionale nell’ex scuola “S. Arena”, uno spazio moderno con sale prove e postazioni podcast, e l’attivazione di uno sportello lavoro per favorire l’occupazione locale.

Bike sharing

La sostenibilità è l’altro pilastro della lista. L’idea di una Valguarnera “Green” si concretizza nel progetto di Bike Sharing comunale e nella nomina di un Energy Manager per abbattere costi ed emissioni. Sul fronte urbano, Interlicchia propone un censimento del degrado nel centro storico per trasformare i ruderi in piazze e parcheggi, puntando contestualmente al rilancio turistico tramite l’inserimento nel circuito del “Borgo dei Borghi” e la valorizzazione del Parco Minerario di Floristella.

Fondo di emergenza sociale

Un punto di forte impatto etico riguarda le indennità di funzione: il programma prevede la rinuncia agli aumenti di legge per alimentare un Fondo di Emergenza Sociale destinato a borse di studio e aiuti alle famiglie fragili. Un segnale di “politica dell’esempio” che si affianca al “Percorso della Legalità”, un appuntamento mensile di formazione civica per la cittadinanza.

La proposta sulla sanità

Infine, la sicurezza e la salute: Interlicchia pone come priorità la “Casa della Salute” con presidio medico H24 e il potenziamento della videosorveglianza. “Portiamo energia nuova e competenza,” dichiara il candidato, “per costruire un futuro che non sia fatto di promesse, ma di una direzione chiara per la nostra comunità”.