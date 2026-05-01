Interlicchia sfida Bruno e Cutrona: confronto pubblico sui temi caldi di Valguarnera

A poche ore dal deposito ufficiale delle candidature e delle liste, il clima elettorale a Valguarnera si scalda immediatamente. Giuseppe Interlicchia, in corsa per la carica di sindaco, rompe gli indugi e lancia una sfida diretta ai suoi contendenti, Angelo Bruno e Carmen Cutrona: abbandonare la comodità dei social media per un confronto autentico, faccia a faccia, sui problemi reali che affliggono la comunità. Il suo è un appello alla concretezza.

Critica alla politica dei social

Secondo Interlicchia infatti, l’uso costante degli smartphone per lanciare slogan e messaggi virtuali rischia di opacizzare il vero valore della proposta politica. Per questo, il candidato invita ufficialmente i suoi avversari a un confronto pubblico in diretta, mediato da un moderatore imparziale, in cui i cittadini possano intervenire in tempo reale.

L’appello al confronto diretto

“È troppo semplice interfacciarsi in modalità virtuale,” dichiara Interlicchia. “La cittadinanza ha il diritto di giudicare non solo la dialettica, ma soprattutto la preparazione e la competenza di chi si candida a guidare il paese.”

I temi centrali del dibattito

L’obiettivo dichiarato è quello di imporre un cambio di passo a una campagna elettorale spesso frammentata dalle polemiche. A tale riguardo punta i riflettori su temi cruciali che richiedono risposte tecniche e visioni programmatiche chiare: tra le tante problematiche, la situazione contabile e amministrativa dell’Ente, la pianificazione del territorio (PUG) e rilancio della zona artigianale, servizi essenziali, Casa della Salute, gestione dei tributi locali e il tema dell’acqua pubblica.

Trasparenza e competenza al centro

Il suo vuole essere un invito alla responsabilità da parte di chi si candida alla massima carica. La politica – per Interlicchia – deve tornare a essere un esercizio di trasparenza e competenza. Non si tratta solo di parlare, ma di dimostrare, dati alla mano, di conoscere i meccanismi della macchina burocratica.

“Chi si candida a governare non può sottrarsi – conclude -. Bisogna dimostrare di saper affrontare i problemi con credibilità. Da parte mia c’è la piena disponibilità e la serenità di chi ha già maturato esperienza sul campo e conosce a fondo i meccanismi amministrativi.”