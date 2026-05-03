Piazza Armerina celebra Maria SS.ma delle Vittorie: il 3 maggio tra fede e tradizione

Si svolgono oggi a Piazza Armerina le celebrazioni in onore di Maria SS.ma delle Vittorie, patrona della città e della diocesi, nel giorno che ricorda il ritrovamento della Sacra Icona, evento centrale della tradizione religiosa locale. Il programma, organizzato dalla Basilica Cattedrale, prevede messe, momenti di preghiera e la solenne processione serale, che attraverserà il centro storico fino a Piazza Cattedrale, dove sarà rinnovato l’atto di consacrazione della città alla Madonna.

Dalle origini medievali al ritrovamento durante la peste del 1348

La ricorrenza affonda le radici nella storia medievale siciliana e richiama eventi legati alla battaglia di Cerami del 1063 e alla figura del Gran Conte Ruggero, cui sarebbe stata donata un’icona bizantina della Vergine da Papa Alessandro II. L’immagine sacra, secondo la tradizione, fu successivamente nascosta nel XII secolo per proteggerla e rimase perduta fino al 1348, quando, durante l’epidemia di peste nera, sarebbe stata ritrovata dopo un sogno rivelatore avuto da un sacerdote. Il recupero dell’icona coincise, secondo il racconto popolare, con la fine dell’epidemia, rafforzando la devozione mariana in città.

Celebrazioni religiose e invito al sostegno della comunità

Le celebrazioni si terranno nella Chiesa dei Santi Angeli Custodi con messe mattutine e pomeridiane, la recita del Rosario e una funzione solenne presieduta dal vescovo, seguite dalla processione della Sacra Immagine. L’edizione di quest’anno si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali, senza modificare il valore spirituale della giornata, vissuta come momento di fede e identità collettiva. In occasione della festa, la comunità è inoltre invitata a sostenere le attività della Cattedrale attraverso il 5×1000, contribuendo alla tutela del patrimonio religioso e alle iniziative pastorali e caritative.