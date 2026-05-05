I 6 Paesi più sicuri dove viaggiare nel 2026

Un residente della provincia di Enna, o comunque un italiano che sta pianificando un viaggio all’estero, deve valutare bene lo stato di sicurezza del paese scelto. Ma non parliamo solo del tasso di criminalità, tra i fattori che devi assolutamente considerare ci sono anche la stabilità politica, la qualità dell’assistenza sanitaria locale, le infrastrutture e molto altro.

La sicurezza in viaggio passa anche per il mondo tecnologico e usare strumenti moderni come una eSIM internazionale ti può avvantaggiare in modi inaspettati. Queste SIM virtuali ti danno connettività costante grazie a piani dati in abbonamento, quindi puoi usarle per la consultazione di mappe online, fare chiamate a contatti di emergenza e ottenere aggiornamenti in tempo reale senza dover dipendere dalle pericolose e altalenanti connessioni Wi-Fi pubbliche.

Valutare la sicurezza di un paese

Il GPI, acronimo che sta per Global Peace Index, è il parametro di riferimento fondamentale per misurare la sicurezza della società: questo tiene conto dei conflitti interni, il livello di militarizzazione del paese e il tasso di criminalità. Virtualmente parlando, più è alto il punteggio e più il paese è sicuro.

L’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità e servizi di emergenza efficienti sono un ulteriore fattore che i viaggiatori non possono ignorare. È importante considerare anche l’eventualità di un incidente: i Paesi dotati di sistemi sanitari universali e strutture ospedaliere moderne contribuiscono a ridurre i rischi e a garantire un’assistenza più efficace.

Infine, è fondamentale poter contare su trasporti pubblici affidabili, infrastrutture stradali ben mantenute e normative rigorose a tutela di chi si sposta tra diverse città all’interno dello stesso Paese.

Islanda

Abbiamo scelto l’Islanda perché figura ai vertici delle classifiche di sicurezza globale secondo il GPI. Questo risultato si basa su diversi fattori: un basso tasso di criminalità, l’assenza di un esercito permanente e un’elevata coesione sociale. Reykjavik e le aree circostanti offrono infrastrutture moderne e servizi sanitari di alto livello, mentre i rischi naturali legati all’attività vulcanica sono costantemente monitorati attraverso sistemi di allerta efficienti. Chi viaggia in Islanda può contare su informazioni trasparenti e su una risposta d’emergenza rapida, rendendola una delle destinazioni più sicure e affidabili per il 2026.

Giappone

Il Giappone combina tassi di criminalità estremamente bassi con infrastrutture di altissimo livello e una forte preparazione alle catastrofi naturali, resa necessaria dalla sua conformazione sismica. Il Paese è politicamente stabile e può contare su forze dell’ordine efficienti e ben organizzate. Le città più visitate, come Tokyo e Kyoto, sono note per pulizia e ordine, oltre che per un sistema di trasporti pubblici tra i più affidabili al mondo. Nel complesso, il livello di rischio è molto contenuto e il Giappone si conferma costantemente tra le destinazioni più sicure e apprezzate a livello globale.

Svizzera

La Svizzera è storicamente un Paese neutrale, caratteristica che contribuisce a una forte stabilità anche in contesti geopolitici complessi. Dal punto di vista economico e sanitario si colloca tra le realtà più avanzate al mondo, mentre il tasso di criminalità rimane basso sia nelle aree urbane sia in quelle rurali.

Città come Ginevra e Zurigo offrono servizi pubblici efficienti e un elevato livello di sicurezza. Anche le regioni montane sono facilmente accessibili: sentieri ben segnalati, servizi di soccorso sempre attivi e aggiornamenti meteorologici puntuali garantiscono un’esperienza sicura anche in ambienti più isolati.

Nuova Zelanda

Il basso tasso di criminalità contribuisce al posizionamento della Nuova Zelanda tra i Paesi con punteggi elevati nel GPI, ma non è l’unico elemento rilevante: l’isolamento geografico e la stabilità del contesto politico riducono ulteriormente l’esposizione a tensioni geopolitiche.

Città come Auckland e Wellington offrono infrastrutture moderne e standard sanitari elevati. Il turismo outdoor è ben regolamentato e richiede il rispetto delle indicazioni di sicurezza, soprattutto durante le escursioni nelle aree più remote del Paese.

Singapore

Il rigoroso rispetto delle leggi contribuisce ai bassissimi tassi di criminalità, rendendo Singapore una delle destinazioni urbane più sicure al mondo. Il sistema sanitario è di livello internazionale, mentre i trasporti pubblici rappresentano uno dei punti di forza della città-stato, per efficienza e capillarità.

Grazie a un elevato grado di organizzazione e a normative rigorose, Singapore si conferma una meta adatta sia a chi viaggia frequentemente sia a chi affronta le prime esperienze internazionali.

Danimarca

Vuoi viaggiare in Europa ma non sai quale paese scegliere? Tra le destinazioni più sicure, insieme all’Islanda spicca anche la Danimarca. Secondo il Global Peace Index si colloca ai vertici grazie al basso tasso di criminalità e all’elevato livello di fiducia nelle istituzioni. A questi elementi si aggiunge un sistema di welfare solido e ben strutturato, che contribuisce a renderla una scelta particolarmente sicura anche per il 2026.

Copenaghen, la capitale, è una delle città più sicure del Paese: facile da esplorare grazie a infrastrutture eccellenti, come la rete ciclabile capillare e i trasporti pubblici efficienti. Anche il sistema sanitario garantisce standard elevati di qualità e competenza. Per chi desidera rimanere in Europa, la Danimarca rappresenta quindi una destinazione tranquilla e a basso rischio.

Considerazioni finali per il tuo viaggio nel 2026

Prima di scegliere uno dei Paesi che ti abbiamo consigliato, è importante capire che le classifiche di sicurezza che spesso trovi online possono cambiare in base a tanti fattori: gli sviluppi geopolitici, i mutamenti economici, rischi ambientali imprevisti e molto altro. Quindi, consulta sempre gli aggiornamenti e gli avvisi di viaggio per la tua destinazione prima di partire.

Scegliere un paese sicuro nel 2026 ti permette di viaggiare con una certa tranquillità mentale: potrai così concentrarti sull’esperienza e non sulla gestione del rischio.