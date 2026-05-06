Bagarre a Valguarnera, uno dei coinvolti: “Solo una discussione accesa per motivi personali”

“Con il mio conoscente abbiamo avuto una discussione molto accesa ed animata, non per motivi politici ma personali”. Lo riferisce a ViviEnna, Giuseppe Barbarino, in merito alla bagarre scoppiata domenica scorsa davanti un bar della centralissima via Sant’Elena, a Valguarnera. “ Mi preme precisare che non c’è stata alcuna violenza fisica né tanto meno una scazzottata, ma solo una vivace discussione verbale chiarita pacificamente il giorno dopo” riferisce ancora uno dei protagonisti di questa lite.

La presa di posizione di Giarrizzo e la sua condanna

Una vicenda emersa a seguito di una nota dell’ex parlamentare Andrea Giarrizzo, che aveva definito “grave quanto accaduto a Valguarnera”, inoltra aveva espresso condanna “senza alcuna esitazione” di “qualsiasi forma di violenza o di aggressività, nei toni e nei comportamenti, che non appartiene e non deve appartenere alla nostra comunità”.

Parla un altro testimone

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti ma sulla stessa vicenda – che evidentemente ha fatto discutere – è intervenuto un lettore di ViviEnnna, Giacomo Vitello secondo cui “non c’è stata nessuna scazzottata e che i due che hanno avuto il diverbio per motivi non politici”, inoltre, sempre secondo il testimone, i due contendenti “sono stati fatti allontanare gli amici”. Conferma che sono arrivati i carabinieri “ma quando i due individui erano ognuno a casa propria”.