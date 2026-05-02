Enna sale sul tetto del grande handball: la Orlando Haenna è Serie A Gold

C’è una città che stasera si ferma, guarda verso il cielo e sorride. Enna, la città più alta di Sicilia, ha appena conquistato la vetta più ambita della pallamano italiana. La Orlando Pallamano Haenna è in Serie A Gold.Il campo è quello del Camerano, nelle Marche, lontano centinaia di chilometri dall’Altopiano ennese. Eppure, tra quei muri di una palestra marchigiana, è andata in scena la storia di uno sport che in questa città non ha mai smesso di credere in se stesso.

Uno spareggio

La sfida era l’ultimo atto del girone B di Serie A Silver, uno spareggio mascherato da partita, una finale vera e propria che gli ennesi hanno affrontato con la consapevolezza di chi sa già di essere più forte.Il Camerano ha lottato, ha vinto anche — 37-35 il punteggio finale — ma ha vinto una battaglia mentre perdeva il confronto vero. Perché la Orlando Haenna arrivava all’appuntamento con due punti di vantaggio in classifica e con il ricordo ancora vivissimo dell’andata, quando al PalaHaenna i gialloverdi avevano demolito gli avversari con quindici reti di scarto. Un’ipoteca pesante, solidissima, che nessun risultato odierno avrebbe potuto cancellare.

Una dolce sconfitta

E così la sconfitta di oggi non brucia, non pesa, non lascia segni. È una sconfitta indolore, quasi dolce — il tipo di sconfitta che ci si può permettere solo quando si è già fatto il lavoro che conta davvero.La Orlando Haenna è Serie A Gold. Enna è Serie A Gold.