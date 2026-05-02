Elezioni, La Vardera a Enna per sostenere Fiammetta

La campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio entra nel vivo. Il prossimo 7 maggio, alle ore 19:30, la Galleria Civica di Enna ospiterà un incontro: Ismaele La Vardera, deputato regionale e leader del movimento “Controcorrente”, sarà in città per sostenere ufficialmente la candidatura a sindaco di Filippo Fiammetta, sostenuto dal Coordinamento Civico per Enna.

​La Vardera e lo strappo con il “campo largo” di Crisafulli

​La presenza di La Vardera accanto a Fiammetta segna una linea di demarcazione netta rispetto al resto del panorama progressista. Il leader di “Controcorrente” ha infatti rifiutato categoricamente di aderire alla coalizione costruita attorno al candidato del PD, Mirello Crisafulli. Una scelta, quella di La Vardera, dettata dalla forte contestazione verso un’alleanza che, pur vedendo la partecipazione di Avs e Sinistra Italiana, accoglie al suo interno esponenti e pezzi della DC e della Lega. Per l’ex “Iena”, tale assetto snaturerebbe l’identità del progetto, rendendo la proposta di Fiammetta l’unica alternativa civica autentica e coerente.

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La casa di vetro

​Il progetto di Filippo Fiammetta si fonda sull’idea di trasformare il Comune in una “casa di vetro”, dove trasparenza e competenza siano i motori del cambiamento. Il programma elettorale punta su alcuni pilastri fondamentali:



Gestione Risorse: Una politica attiva sull’acqua per ridurre le perdite di rete e garantire tariffe eque. Ambiente e Decoro: Trasformare Enna in un modello di economia circolare e riqualificare il Lago di Pergusa integrando tutela e turismo.

​Partecipazione: Istituzione di consulte di settore, laboratori di quartiere e il “Bilancio partecipativo” per dare potere decisionale diretto ai cittadini. ​Sinergia Universitaria: Evolvere il rapporto con la Kore per trasformare la presenza degli studenti in opportunità di crescita economica e servizi.Infrastrutture: Realizzazione della tangenziale di Enna Bassa e di un collegamento veloce (treno a cremagliera) con Enna Alta.

La squadra di Fiammetta

Fiammetta ha già designato i sette professionisti che comporranno la sua giunta, puntando su profili tecnici e radicamento territoriale:



​Paolo Menzo (Ingegnere): Lavori pubblici e Manutenzione.

​Maurizio Campo (Architetto): Urbanistica e Beni culturali.

​Gabriella Emma: Politiche sociali e Famiglia.

​Paolo Vincenzo Nasonte: Attività produttive e Agricoltura.

​Maria Carmela Pitta: Pubblica istruzione e Pari opportunità.

​Patrizia Fundrisi: Eventi, Turismo e Sport.

​Francesco Paolo Patrinicola: Politiche ambientali, Igiene e Sanità.



