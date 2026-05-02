Corso anti incendio boschivo, formazione nella sede dei pompieri di Enna

Si è concluso oggi, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, un corso specialistico Antincendio Boschivo (AIB) rivolto a 30 volontari di Protezione civile provenienti dalle province di Enna e Caltanissetta. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento regionale della Protezione civile, punta a rafforzare il dispositivo di prevenzione e contrasto agli incendi nel cuore dell’isola in vista della stagione estiva.

Le lezioni

Il percorso formativo ha alternato lezioni teoriche e addestramento pratico, con il supporto tecnico del personale dei Vigili del Fuoco. I partecipanti hanno acquisito competenze su sicurezza operativa, tecniche di spegnimento, utilizzo delle attrezzature e lettura del comportamento del fuoco in scenari complessi.

Presidio capillare e risposta più rapida

A partire dalla campagna AIB 2026, i volontari rientreranno nei rispettivi territori, contribuendo a una rete di sorveglianza più diffusa tra i comuni delle due province. L’obiettivo è ridurre i tempi di intervento e intercettare tempestivamente eventuali focolai, soprattutto nelle aree a maggiore rischio.

Il loro impiego si articolerà in attività di pattugliamento e monitoraggio del territorio, oltre al supporto diretto alle operazioni di spegnimento in coordinamento con le strutture operative regionali. Un rafforzamento che mira anche a migliorare la messa in sicurezza delle aree colpite.

Secondo il Dipartimento, la sinergia tra istituzioni e volontariato rappresenta un elemento chiave per la tutela del patrimonio naturale e la sicurezza delle comunità locali. L’ingresso di nuovi operatori qualificati viene considerato un investimento strategico per affrontare con maggiore efficacia le emergenze legate agli incendi boschivi.

