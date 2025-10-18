Bancomat sradicato con l’escavatore a Troina, sindaco, “ci sono tre arresti”

Con un escavatore hanno sventrato un muro per prelevare il bancomat della filiale dell’Unicredit a Troina. E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato ed accorgersi della banda sono stati i residenti della zona che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’incidente durante l’inseguimento

Ad arrivare per primi sono stati i carabinieri che si sono messi all’inseguimento di una macchina con cui i componenti del gruppo criminale avrebbero voluto dileguarsi. Secondo quanto sostenuto dal sindaco di Troina, Alfio Giachino, nel corso dell’inseguimento tra strade secondarie ed impervie c’è stato un incidente in cui sarebbero stati coinvolti i carabinieri che “, fortunatamente, non hanno riportato ferite significative” spiega il primo cittadino.

Gli arresti

I militari, sulla scorta di quanto sostenuto dal sindaco Giachino, hanno operato degli arresti, a quanto pare sarebbero 3 le misure cautelari eseguite. Il denaro è stato prelevato, per cui è probabile che gli altri componenti della banda siano riusciti a scappare, facendola franca per il momento.

“Chiaramente ci troviamo di fronte ad azioni di una gravità inaudita e ad un clima che non intendiamo tollerare Domani mattina ci vediamo per discutere insieme e intraprendere le iniziative che si riterranno necessarie” conclude il sindaco di Troina