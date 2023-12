Bancomat di Aidone in tilt, “trasferte” in altri Comuni per i prelievi

Residenti di Aidone sempre più arrabbiati per i periodici disservizi del bancomat dell’Unicredit, situato in piazza Cordova.

Funziona a singhiozzo

Lo sportello funziona ad intermittenza: nell’ultimo periodo, una volta c’è stato il problema con il touch, un’altra volta con la tastiera, in un’altra occasione è rimasto spento per alcuni

giorni. Insomma, è diventato un vero incubo utilizzare lo sportello bancario automatico per tanti utenti che sono costretti a dover percorrere oltre 10 chilometri, per arrivare a Piazza Armerina, ed andare a prelevare.

Le proteste dei residenti

In molti, hanno fatto ricorso al bancoposta, in piazza Europa, e di conseguenza costretti al pagamento della commissione interbancaria. Un andazzo, quello del mal funzionamento del bancomat, a cui i cittadini si sono dovuti a malincuore abituare dopo che, diversi anni fa, l’unica banca, nonostante avesse in affidamento il servizio di tesoreria comunale, sia stata chiusa. “Ma avere un bancomat efficiente, di ultima generazione”- chiedono alcuni cittadini- è chiedere la luna? Ci sono piccole realtà comunali, come Catenanuova, che ce l’hanno, il paese di Aidone perché no?”. Una richiesta che arriva anche da commercianti che sono costretti, per varie operazioni, a recarsi nella sede bancaria di Piazza Armerina. Con l’arrivo della stagione invernale, la situazione pesa ancora di più in considerazione delle brutte giornate, caratterizzate di frequente da fitta nebbia che limita gli spostamenti, aggravando ancor di più il

disagio.

Angela Rita Palermo