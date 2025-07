Il Gagini brilla ad Ein Prosit Summer Edition con Marco Massaia

Grande attesa per la partecipazione di Marco Massaia, nuovo chef del ristorante Gagini di Palermo, all’edizione estiva di Ein Prosit – Tarvisio Summer Edition 2025, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell’anno che, tra il 19 e il 27 luglio, trasformerà la montagna friulana in vetrina d’eccellenza per la cucina d’autore e i grandi vini. Lo chef sarà protagonista di ben due cene di altissimo profilo, che lo vedranno accanto a nomi di riferimento della ristorazione contemporanea.

Nel primo appuntamento, sabato 19 luglio al Ristorante Hammerack di Malborghetto (UD), Massaia cucinerà a quattro mani con Mauricio Zillo, chef del Gagini dal 2020 al dicembre 2024 che fu artefice della prima stella Michelin per il ristorante nel 2021 – conquistata sotto la sua guida – e mantenuta fino al suo saluto. Ed è proprio qui che, nel marzo 2025, Massaia viene chiamato a raccoglierne il testimone e proseguire nel solco della visione tracciata da Franco Virga e Stefania Milano, fondatori del Gagini e ideatori, fin dal 2011, di un progetto gastronomico ambizioso e non convenzionale. Una cena simbolica, dunque, che mette a confronto due generazioni professionali e incarna il passato e il presente del Gagini, in un ideale passaggio di consegne all’insegna della continuità e dell’innovazione.

Il giorno successivo, domenica 20 luglio, lo scenario si sposta all’Hotel Ristorante Edelhof di Tarvisio, per una vera e propria jam session culinaria: accanto a Massaia e Zillo, si alterneranno ai fornelli due grandi protagonisti della cucina italiana contemporanea, Roy Caceres (Orma – Roma) ed Eugenio Boer (Bu:r – Milano). Una serata all’insegna della contaminazione creativa, tra stili e territori differenti, in uno degli eventi più attesi dell’intera manifestazione.

Il Gagini e Marco Massaia

Nel cuore pulsante del centro storico di Palermo, nel quartiere della Vucciria e a pochi passi dalla Cala, il ristorante Gagini sorge in un edificio cinquecentesco che fu il laboratorio di Antonello Gagini, massimo esponente del Rinascimento siciliano. Un luogo denso di storia che oggi ospita una delle esperienze fine dining più originali e identitarie della scena gastronomica italiana.

Il Gagini si distingue per una proposta moderna e in continua evoluzione, fortemente radicata nel rispetto della natura, dei tempi stagionali e del territorio. Una cucina non convenzionale, in cui ogni piatto racconta una storia, un paesaggio, una cultura.

È questa filosofia che ha sposato in pieno lo chef torinese Marco Massaia, classe 1987. Laureato in giurisprudenza, fin da giovanissimo ha scelto di seguire la passione per il cibo come mezzo di espressione, immergendosi nel mondo della ristorazione rurale e della cucina territoriale. Dopo esperienze in Australia, Milano e Shanghai, si avvicina al fine dining e rientra in Italia, dove ottiene importanti riconoscimenti dalle Guide de L’Espresso, Gambero Rosso e Identità Golose, fino a essere indicato nel 2019 tra i migliori chef under 35 del panorama nazionale. Dal marzo 2025 guida la cucina del Gagini, sposando con passione la filosofia del locale: una sintesi tra la sua storia personale, l’amore per la nuova casa siciliana e la continua scoperta di territori e sapori.

La partecipazione a Ein Prosit Summer Edition 2025 rappresenta per lui un passaggio fondamentale: una consacrazione e al tempo stesso un nuovo inizio, per consolidare e rilanciare un progetto gastronomico nato nel segno dell’identità e della bellezza.