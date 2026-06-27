Futuro nero per l’Enna calcio, Trovato: “Impossibile per il Comune coprire costi della D”

Le lancette scorrono inesorabilmente: il 10 luglio è vicino ma il futuro dell’Enna calcio è tutt’altro che chiaro. La tifoseria è in subbuglio, non intravede spiragli di luce per la prossima stagione ma qui non è solo in ballo la serie D, conquistata dopo oltre 3 decenni di assenza, ma il calcio in città.

La posizione di Stompo

Gli appassionati gialloblu chiedono che il club venga consegnato nelle mani del sindaco e dell’amministrazione perché possa essere il filtro tra l’ormai ex società, composta dal presidente Luigi Stompo – che ha già pubblicamente sostenuto di voler cedere le redini – ed i possibili nuovi acquirenti.

L’assessore Trovato

Sulla questione, ViviEnna ha sentito l’assessore allo Sport del Comune di Enna, Giuseppe Trovato, che afferma come le interlocuzioni con le forze economiche della città siano già iniziate ma le fumate sono state sempre grigie. “Abbiamo messo in campo – dice Trovato – tutti i nostri sforzi, attingendo anche alle conoscenze personali, allo scopo di sensibilizzare gli imprenditori a farsi avanti, raccogliendo il testimone di Stompo e Montesano ma fino ad oggi non ci sono stati riscontri”.

L’esponente dell’amministrazione Crisafulli mette in chiaro quali sono i compiti del Comune. “Possiamo certamente stimolare i privati – ricorda Trovato – ma non di interferire in una ipotetica trattativa tra cordate di imprenditori, sebbene la questione ruoti attorno ad un fatto di interesse collettivo”. Poi, lo stoccata per mettere a tacere alcune idee illusorie. “Se qualcuno pensa che il Comune possa mettere a disposizione cifre tra i 700 mila e gli 800 mila euro – tanto è il costo di gestione di un club di serie D – è totalmente fuori strada. Si supererebbe il buon senso”.

La Pec dalla cordata di imprenditori

In merito alle proposte presentate alla società, nei giorni scorsi ViviEnna ha svelato che ne è arrivata una attraverso un Pec da parte di un intermediario, un avvocato, indirizzata allo studio legale a cui si è rivolto il presidente Stompo. Una notizia confermata dall’intermediario con cui la redazione ha parlato e come prova ha fornito la data e l’orario di trasmissione: 17 giugno alle 10,17.