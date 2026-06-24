Enna, 230 mila euro per la Patrona e gli eventi estivi: le cifre illustrate dall’assessore Trovato

L’amministrazione comunale di Enna svela le risorse messe a disposizione per eventi, servizi sociali, impianti sportivi e manutenzioni. A illustrare in Consiglio comunale le principali voci di spesa previste nei prossimi mesi è stato l’assessore al Bilancio Giuseppe Trovato, che ha spiegato le priorità individuate dalla giunta guidata dal sindaco Crisafulli.

Festa della Patrona ed eventi estivi

La quota più consistente delle risorse annunciate riguarda il calendario degli appuntamenti estivi e le celebrazioni dedicate a Maria Santissima della Visitazione, Patrona della città, la cui festa ricorre il 2 luglio.

“Abbiamo ritenuto di procedere secondo le priorità del momento: in primo luogo, l’organizzazione della festa dedicata alla nostra Patrona e la programmazione di una serie significativa di eventi che allieteranno l’estate ennese”, ha dichiarato Trovato.

Per questo capitolo l’amministrazione ha stanziato complessivamente 230 mila euro. Tra gli appuntamenti più attesi figura il concerto di Ermal Meta, inserito nel programma dei festeggiamenti patronali e destinato a rappresentare uno degli eventi di punta dell’estate cittadina.

Risorse per disabilità e servizi ai più fragili

Un’altra parte importante degli stanziamenti riguarda il sostegno alle fasce più fragili della popolazione. L’assessore ha evidenziato come l’amministrazione abbia destinato 74 mila euro al fondo per la disabilità grave, ai quali si aggiungono ulteriori 78 mila euro per il servizio ASACOM, rivolto all’assistenza degli studenti con disabilità.

Previsto inoltre uno stanziamento di 60 mila euro per l’acquisto di un pulmino elettrico che sarà concesso in comodato d’uso pluriennale al CSR, con l’obiettivo di rafforzare i servizi destinati agli utenti e alle famiglie che necessitano di supporto.

Piscine di Pergusa e impianti sportivi

Nel corso dell’intervento in aula, Trovato ha annunciato anche un investimento di 50 mila euro destinato alle piscine di Pergusa. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare nel più breve tempo possibile alla riapertura delle piscine scoperte.

L’assessore ha colto l’occasione per rivolgere una critica alla precedente amministrazione, sostenendo che gli impianti sarebbero stati trovati in condizioni non soddisfacenti sotto il profilo strutturale e manutentivo.

“Abbiamo sancito l’impegno di aprire al più presto le piscine scoperte di Pergusa, nonostante le abbiamo trovate in stato di abbandono”, ha affermato.

Parte delle risorse sarà utilizzata anche per interventi nella piscina coperta e nel palazzetto dello sport. Secondo quanto riferito dall’assessore, i lavori sono finalizzati a migliorare l’accoglienza delle società sportive e del pubblico in vista del prossimo campionato di Serie A Gold di pallamano.

Centomila euro per strade e manutenzioni

Tra le misure annunciate figura infine un primo pacchetto di interventi per la manutenzione urbana. L’amministrazione ha previsto uno stanziamento di 100 mila euro destinato alle esigenze più urgenti che riguardano la viabilità, gli edifici comunali, le scuole e il verde pubblico.

“Una prima risposta immediata alle esigenze di manutenzione stradale, edile, scolastica e verde pubblico”, ha sottolineato Trovato, indicando questa voce di spesa come un primo passo rispetto a interventi più ampi che l’amministrazione intende programmare nei prossimi mesi.