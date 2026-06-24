“La Cena dei Cretini” a Calascibetta: risate e riflessioni nell’Auditorium

Dopo il grande successo ottenuto a metà giugno, “La Cena dei Cretini”, brillante commedia del drammaturgo francese Francis Veber, torna in scena, a Calascibetta, sul palco dell’Auditorium Contoli–Di Dio.

Una commedia tra equivoci e riflessione

L’opera, proposta dalla Compagnia “Teatro Contoli-Di Dio” il prossimo 29 giugno, alle ore 20:15, racconta di un gruppo di intellettuali annoiati che ogni settimana organizza una “cena dei cretini” invitando ignare persone, giudicate stupide o diverse, per deriderle. Attraverso un susseguirsi di equivoci e scambi di ruoli viene proposta al pubblico una comicità intelligente e mai volgare che mette a nudo la vera stupidità, l’egoismo e la superficialità di alcuni “furbi” in contrasto con l’umanità e il candore del “cretino” Francois Pignon, nelle vesti di Luigi Barbarino.

“Una serata – spiega la regista Tilde Di Dio – che regala risate, ma anche spunti di riflessione sui pregiudizi e sui rapporti umani”.

Il cast e la regia dello spettacolo

La Compagnia, composta quasi tutta da attori xibetani, ad eccezione dell’ennese Luigi Barbarino, vede impegnati: Enzo Buscemi, Marika Catanese, Claudio Castagna, Salvatore Vigneri, Luigi Barbarino, Mario Colianni, Giuseppe Acciaro e Graziella Daidone. L’adattamento e la regia sono firmati da Tilde Di Dio, figlia d’arte, mentre audio e luci sono curati da Roberto Ragusa.