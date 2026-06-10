L’arciprete di Calascibetta Nicastro trasferito a Caltanissetta, al suo posto Cammarata

Cambio alla guida della comunità parrocchiale di Calascibetta. Il vescovo di Caltanissetta, Mario Russotto, ha disposto il trasferimento di Maurizio Nicastro, che dal prossimo 22 agosto assumerà il ruolo di vicario parrocchiale nella chiesa di San Giuseppe a Caltanissetta. Il sacerdote continuerà contestualmente il proprio percorso di studi a Roma.

La nomina di don Alfonso Cammarata

A raccogliere il testimone sarà Alfonso Cammarata, nominato arciprete-parroco di Calascibetta. Proveniente dalla parrocchia di San Luca Evangelista di Caltanissetta, don Alfonso è considerato un sacerdote particolarmente vicino ai fedeli e attento alle esigenze delle persone più fragili, qualità che ne hanno favorito l’apprezzamento all’interno della comunità di provenienza.

Lo stupore della comunità xibetana

La notizia del trasferimento di don Nicastro è stata accolta con sorpresa da molti fedeli xibetani. Originario di Corleone, il sacerdote si è distinto negli anni per la vicinanza ai giovani e per il costante impegno sui temi della legalità. Di recente era intervenuto pubblicamente invitando il figlio del defunto boss mafioso Salvatore Riina a prendere le distanze dal passato criminale della famiglia. Le nuove nomine entreranno ufficialmente in vigore il prossimo 22 agosto.