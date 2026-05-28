Consegnato il nuovo scuolabus al Comune di Calascibetta

Dal prossimo mese di settembre gli alunni che frequentano i plessi scolastici xibetani potranno usufruire dello scuolabus, acquistato dal Comune di Calascibetta. Settantacinquemila euro il costo del moderno mezzo di trasporto, 20 posti, interamente finanziato dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

Ieri mattina la consegna delle chiavi al Comune di Calascibetta in presenza del sindaco Piero Capizzi, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Rita Speciale, e del dirigente dell’area amministrativa e di vigilanza Piera Dello Spedale Venti, colei che ha seguito l’iter burocratico del progetto.

Un nuovo servizio per gli studenti xibetani

“Con l’acquisto dello scuolabus e l’attivazione di questo nuovo servizio, operativo a partire dal prossimo anno scolastico, aggiungiamo un ulteriore e importante tassello al percorso di crescita e potenziamento dei servizi, rispondendo concretamente alle esigenze del territorio”, fa presente Maria Rita Speciale, assessore alla Pubblica Istruzione.

Al lavoro per bando e assunzione dell’autista

L’assessore aggiunge: “Gli uffici comunali sono già al lavoro per la predisposizione del bando per l’accesso al servizio, che prevederà la formulazione di una graduatoria sulla base dei valori Isee delle famiglie richiedenti, inoltre si sta predisponendo un bando di concorso per l’assunzione di un autista”.