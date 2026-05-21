Via Maddalena abbandonata, Patto per Calascibetta: “Sindaco impegnato a Enna”

“Mentre il Sindaco è impegnato nella campagna elettorale di Enna, Via Maddalena versa, da tanti mesi, in uno stato di totale abbandono”. Lo afferma in una nota il consigliere di opposizione Carmelo Lo Vetri esponente di Patto civico per Calascibetta che evidenziano i problemi della strada

I cartelli

“Buche, avvallamenti e voragini – spiega Lo Vetri – creano ornamento sul manto stradale, non più percorribile, della Zona più popolata del Paese già da prima di Natale. I cartelli indicano come data di inizio lavori il “18 marzo 2026” per distrarre i cittadini, ma in realtà il cantiere non è mai iniziato e chissà quando inizierà”

Nella tesi dell’esponente dell’opposizione al sindaco Piero Capizzi, la conseguenza è il taglio di “dodici parcheggi soppressi a data da destinarsi, con enormi disagi per i residenti e per chi frequenta abitualmente la vicina scuola di ballo”. Insomma, un bel problema per la mobilità cittadina nonostante con tanti saluti a “uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

L’attacco politico

Infine, l’attacco politico del consigliere per cui questa vicenda rientra nel “Marketing Territoriale targato PD” capace di “riflettere la gestione di chi amministra l’intera Provincia” mentre nella vicina Enna, vengono “promesse immediate soluzioni miracolose ad ogni problema”.