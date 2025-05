Di Franco, “Lo Vetri e Dello Spedale chiedevano posti in cambio del loro voto a Capizzi”

Oramai, possiamo dirlo apertamente, siamo di fronte ad uno scontro senza distinzione di colpi, tra il neo consigliere comunale della Dc, Giuseppe Di Franco, e gli ex colleghi del “Patto civico per Calascibetta”, ovvero Carmelo Lo Vetri e Salvatore Dello Spedale La Paglia.

Le accuse di tradimento a Di Franco

In mattinata erano giunte le dichiarazioni di quest’ultimi, i quali avevano messo in luce il comportamento di Di Franco, ritenendolo scorretto politicamente per avere detto in aula consiliare di aver votato, per le elezioni del Libero Consorzio, il candidato Presidente del centrosinistra, Piero Capizzi, sindaco di Calascibetta, “tradendo così il suo candidato presidente di riferimento di Centrodestra, di cui Di Franco fa parte”.

La durissima replica

A distanza di poche ore è arrivato l’affondo di Giuseppe Di Franco, candidato al Consiglio provinciale con il centrodestra: “Carmelo Lo Vetri e Salvatore Dello Spedale, consiglieri comunali di minoranza, si sono dimostrati opportunisti fa presente Di Franco- Non fosse altro perché mi avevano chiesto di andare a parlare con Piero Capizzi per avere la presidenza del consiglio comunale o due assessorati in cambio del loro voto. Addirittura Dello Spedale era andato di persona a trattare con Capizzi. Senza queste prerogative non avrebbero votato né me, né Capizzi. A quel punto sono stato io a dirgli di non votarmi più e di cancellare il mio numero di telefono. Rimanendo campanilista, e non scendendo ai loro ricatti, ho detto che, senza guardare il colore politico, ritenevo Piero Capizzi più capace di amministrare rispetto al candidato presidente Rosario Colianni”

“Come se non bastasse- continua Giuseppe Di Franco- mi erano giunte notizie che i due avevano promesso il loro voto a un candidato della Lega, ancor prima di chiedere questo compromesso, pur avendo firmato la mia lista per la presentazione. Ecco- conclude Di Franco- come sono andati i fatti”.