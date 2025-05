Di Franco lascia Patto civico, gli ex amici lo accusano di tradimento

Si è ufficialmente interrotto, durante il recente Consesso civico, il “matrimonio” tra Giuseppe Di Franco e i restanti consiglieri comunali del “Patto Civico per Calascibetta”, forza di opposizione che, sino a pochi giorni fa, era rappresentata da quattro componenti.

Le polemiche dopo le elezioni

“In aula, da ora in avanti, rappresenterò la Democrazia Cristiana” ha detto Giuseppe Di Franco. A fare storcere il naso agli ex colleghi sono state le successive parole del neo consigliere della Dc, con Lo Vetri e Dello Spedale che hanno detto: “Di Franco, candidato tra le fila della Dc alle elezioni Provinciali, ha dichiarato esplicitamente in aula consiliare di avere sostenuto, sin dal primo momento della recente competizione elettorale Provinciale, il candidato presidente del centrosinistra, Piero Capizzi, risultato

eletto sebbene i cinque partiti di centrodestra avessero totalizzato assieme il 67,5 per cento dei voti di lista”.

Accuse di trasformismo

Alla luce delle affermazioni di Giuseppe Di Franco, il consigliere comunale Salvatore Dello Spedale La Paglia, ha sottolineato: “E’ evidente che la segreteria regionale fosse a conoscenza del comportamento anomalo del suo candidato di punta ad Enna, membro del direttivo nazionale della Dc. Il Partito, dunque, ha autorizzato il consigliere Di Franco a dichiararsi della Dc, nonostante abbia manifestato apertamente

di aver votato alle Provinciali il candidato presidente alternativo al centrodestra, non rispettando così i principi di lealtà della Dc, i propri alleati e i propri elettori. A Enna, pertanto, sono state disattese, vergognosamente, le direttive imposte dal partito in tutte le province siciliane”.

L’attacco alla Dc

E Carmelo Lo Vetri ha aggiunto: “Siamo di fronte ad un caso di bassa politica, spudorata e avallata dai vertici di Palermo. Questa dichiarazione di tradimento, così plateale, oscura l’immagine del partito di Totò Cuffaro a livello regionale ed avvalora la dichiarazione dell’assessore regionale Francesco Colianni di “Grande Sud” contro i cuffariani, rei di aver compromesso la vittoria della coalizione di centrodestra in occasione dell’ultima competizione elettorale in Provincia di Enna”.