Calascibetta, si spacca Patto civico, Di Franco, “sono stato tradito”

L’elezione del sindaco di Calascibetta, Piero Capizzi, a presidente del Libero consorzio, non solo ha causato forti polemiche all’interno del centrodestra, con l’europarlamentare di Forza Italia, Marco Falcone, che ha accusato la collega di partito, Luisa Lantieri, di “non aver mai reciso i rapporti con il Pd”, ma i mugugni sono scoppiati anche all’interno della minoranza consiliare xibetana.

L’amarezza di Di Franco

Giuseppe Di Franco, candidato con il centrodestra, rimasto fuori dagli scranni del nuovo consiglio provinciale per soli due voti, si scaglia contro Carmelo Lo Vetri, Salvatore Dello Spedale e Cecilia Di Franco, i tre colleghi dell’opposizione del “Patto civico” che siedono, insieme a lui, tra i banchi del Consiglio comunale xibetano. Di Franco è un fiume in piena: “Sono stato tradito, politicamente, dai colleghi Lo Vetri, Dello Spedale e Di Franco. Io, in passato, mi sono speso per loro, soprattutto per Carmelo Lo Vetri in occasione della sua candidatura a sindaco di Calascibetta, loro invece mi hanno voltato le spalle, votando altri. Se avessi avuto due voti in più, oggi sarei consigliere del Libero consorzio e per Calascibetta sarebbe stata una giornata storica, con Piero Capizzi presidente ed io consigliere. Tante battaglie politiche fatte assieme, ma oggi sono amareggiato dal loro comportamento- conclude Giuseppe Di Franco-Il mio rapporto politico con i tre si conclude qui. In Consiglio comunale siederò da indipendente”.