Viadotto Alfio, riapre il collegamento di Catenanuova sulla A19

È stato aperto al traffico il nuovo viadotto Alfio sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo di Catenanuova, nell’Ennese. Contestualmente è stata riaperta anche la canna della galleria Tremonzelli in direzione Catania, interessata da lavori di riqualificazione. All’inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario per il piano di ammodernamento della A19, Renato Schifani, e i vertici di Anas

L’opera

.Il nuovo viadotto sostituisce integralmente la precedente struttura ed è stato realizzato in circa 18 mesi con un investimento di 27 milioni di euro. Prima dell’apertura al traffico sono state completate le prove e i collaudi previsti.Schifani ha definito l’intervento un ulteriore passo avanti nel programma di ammodernamento della Palermo-Catania, ricordando che si tratta del ventisettesimo cantiere concluso dall’avvio della gestione commissariale. L’obiettivo, ha aggiunto, è completare il piano di riqualificazione dell’intera autostrada.

L’ad di Anas

Per l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, il completamento dell’opera rappresenta un intervento strategico per la mobilità dell’Isola e conferma la capacità di realizzare infrastrutture nei tempi programmati.Il viadotto Alfio è lungo 882 metri ed è costituito da una struttura mista in acciaio e calcestruzzo. Il nuovo schema costruttivo riduce il numero dei giunti di dilatazione, con benefici per il comfort di marcia e per la manutenzione. Nel corso dei lavori è stato inoltre recuperato e riutilizzato circa il 15% dei materiali provenienti dalla demolizione della vecchia infrastruttura, secondo criteri di economia circolare.