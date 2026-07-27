Enna Bassa diventa “Enna Città Studi”: l’annuncio del sindaco durante la festa di Sant’Anna

Enna Bassa cambierà ufficialmente denominazione e diventerà “Enna Città Studi”.

L’annuncio

L’annuncio è stato fatto dal sindaco Mirello Crisafulli nel corso della serata organizzata dall’Università Kore in via della Resistenza, nell’ambito dei festeggiamenti dedicati a Sant’Anna e del cartellone estivo cittadino.La comunicazione è arrivata dal palco pochi minuti dopo l’intervento del presidente dell’Università Kore, Cataldo Salerno.

La sorpresa del presidente della Kore

Nel suo saluto, il presidente dell’Ateneo aveva evidenziato come la presenza dell’università abbia modificato negli anni il volto del quartiere, auspicando il riconoscimento della denominazione “Città Studi” per identificare l’area che ospita il campus universitario.Nel prendere la parola, il sindaco ha annunciato che la Giunta comunale ha già assunto la decisione di adottare la nuova denominazione, precisando che il provvedimento sarà formalizzato con la deliberazione prevista nella prima seduta utile dell’esecutivo.L’annuncio ha sorpreso lo stesso Salerno, che aveva appena avanzato pubblicamente la proposta senza conoscere la decisione già maturata dall’amministrazione comunale. Il pubblico presente ha accolto la comunicazione con un applauso.

La città universitaria

La nuova denominazione riguarda un’area che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più legato alla presenza dell’Università Kore. Oltre alle sedi didattiche, il quartiere ospita residenze, servizi e attività commerciali che si sono sviluppati anche in funzione della popolazione studentesca proveniente da diverse province siciliane e da altre regioni.Con il cambio di denominazione il Comune intende riconoscere ufficialmente una realtà ormai consolidata, attribuendo a Enna Bassa un nome che richiama la sua principale vocazione.La decisione arriva in una fase di collaborazione tra Palazzo di Città e Università Kore, dopo gli incontri istituzionali avviati nei mesi scorsi su diversi temi riguardanti lo sviluppo del territorio.

L’ultimo passaggio

L’iter amministrativo si concluderà con l’approvazione della delibera da parte della Giunta comunale. Successivamente la nuova denominazione “Enna Città Studi” entrerà a far parte della toponomastica e della comunicazione istituzionale del Comune.