La 71° Fiera Campionaria del Mediterraneo a Palermo, dal 23 maggio al 7 giugno, l’inaugurazione sabato alle 19

Torna la Campionaria alla Fiera del Mediterraneo. Organizzata anche quest’anno da Mediexpo, sarà inaugurata sabato 23 maggio alle 19 e resterà aperta fino al 7 giugno. Tutti i giorni dalle 16 alle 24, la domenica dalle 10 alle 24. Ingresso gratuito per tutti i giorni da lunedì a venerdì (tranne i festivi) dalle 16 alle 19. Dopo le 19 il costo del biglietto per gli adulti sarà di 2,50 euro.

La Fiera aprirà i cancelli sabato alle 16 ma l’orario di inaugurazione sabato 23 maggio è stato spostato alle ore 19 nel rispetto della giornata che ricorda il 34° anniversario della strage di Capaci. Il taglio del nastro sarà a cura dell’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, e dell’assessore comunale alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti. Sarà presente anche Antonio Vassallo, il primo che arrivò sul luogo della strage il 23 maggio 1992, e racconterà la sua testimonianza.

La 71° Fiera Campionaria, il maggiore polo espositivo della Sicilia dalla lunga tradizione, fra padiglioni ed aree espositive esterne, torna ad essere punto di riferimento e di interesse commerciale per gli espositori provenienti da tutta Europa.

Automobili, arredo casa e giardino, shopping, food, arti e hobbistica. Centinaia di stand saranno presenti con diverse tipologie merceologiche. Provenienti da tutta Italia e anche dall’estero sono pronti ad accogliere i tanti visitatori, presentando i loro prodotti e servizi.

Largo spazio sarà dato anche all’artigianato locale ed etnico e alle associazioni di volontariato che operano sul territorio siciliano.

Non mancherà la grande area food e ogni sera sarà un tripudio di odori e sapori.

Anche quest’anno tornerà il Luna Park. Un’area ancora più vasta, rispetto a quella dell’anno scorso, con tante giostre, nella storica area della Fiera del Mediterraneo per accogliere i più giovani. Spazio e intrattenimento anche per i più piccoli con giochi e attività laboratoriali gratuiti.

Con la riapertura della Fiera, torna anche ArteMed, con la direzione artistica di Angela Sclafani.

Un lavoro di squadra quello tra il Comune di Palermo e Mediexpo che, anno dopo anno, sta riportando alla luce parti di Fiera e pezzi di storia. Una comunione di intenti che ha permesso nel corso di un’imponente opera di riqualificazione, in questi anni, di far tornare fruibili alcuni padiglioni.

“Proseguiamo questo percorso di rigenerazione della Fiera – ha sottolineato Massimiliano Mazzara titolare di Mediexpo – con una Fiera Campionaria ancora più attrattiva e ricca di tradizione, con più espositori, idee e tanto divertimento. Sarà una festa per la città di Palermo. La Fiera del Mediterraneo dà un impulso importante all’economia della nostra isola. Grande merito va all’amministrazione comunale e regionale per aver creduto fortemente in questa sinergia. La Fiera del Mediterraneo fa parte della nostra storia e della nostra cultura e non va sottovalutato il grande volàno economico che rappresenta per tutti”.

Ricco anche il programma degli eventi collaterali che si terranno all’interno della Fiera Campionaria, con la direzione artistica di Sasà Taibi di Rta, anche quest’anno media partner della Fiera.

Tanti i momenti di intrattenimento e spettacoli gratuiti tutte le sere a partire dalle 21. Sfilate di moda e tappe del concorso nazionale Miss Reginetta d’Italia a cura di Giuseppe Messina Management.

Atteso il concerto del cantautore Aleandro Baldi che festeggia i suoi 40 anni di carriera con i suoi più grandi successi.

A grande richiesta, ci saranno anche “I quaranta che ballano 90” , che saranno ospiti della festa per i 20 anni di Rta, con una serata che farà riassaporare il gusto di divertirsi come si faceva in quei meravigliosi, nostalgici anni ’90 facendo ballare tutti sotto le stelle. Tanto spazio ancora alla musica live. Una rassegna con le migliori cover band siciliane, sul palco centrale della Fiera e in diretta su Rta.

Spazio anche ad eventi culturali di promozione della legalità e della solidarietà a cura di Marika Cefalù.

“Anche quest’anno Mediexpo mi ha dato fiducia per preparare il calendario degli eventi – spiega Sasà Taibi –. Non è facile scegliere tra i tanti talenti artistici e a tutti cerchiamo di dare spazio. La Fiera Campionaria, che ogni anno accoglie migliaia di visitatori, può dare la grande visibilità che meritano i tanti artisti della nostra terra”.

Il calendario degli eventi

Sabato 23/5 Miss Reginetta & Antonio Vassallo

Domenica 24/5 Musica live

Lunedì 25/5 Italiano Tour trib Cutugno e festival Mediterraneo

Martedì 26/5 contest Dj Lux

Mercoledì 27/5 7Arts Danza

Giovedì 28/5 Show dei Tributi

Venerdì 29/5 Pacha e Pote Live show

Sabato 30/5 Party RTA con i 40 che ballano 90

Domenica 31/5 Colpa D’Alfredo tributo Vasco

Lunedì 1/6 Io Torno tributo Finizio

Martedì 2/6 2/6 Kaos project

Mercoledì 3/6 Spettacolo di danza a cura di Christian Carapezza

Giovedì 4/6 Concorso Miss Reginetta d’Italia

Venerdì 5/6 Aleandro Baldi in concerto “40ntennale”

Sabato 6/6 Finale regionale Miss Reginetta

Domenica 7/6 AstutaRadio Live Music Band

Diretta radio tutti i giorni dalle 17 alle 20

Concerti in diretta dalle 21,30.





Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:00

Artista: Fiera Campionaria

Prezzo: 0.00