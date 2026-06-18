Concerto di Ermal Meta per la festa della Patrona di Enna

E’ Ermal Meta il cantante che si esibirà ad Enna nell’ambito dei festeggiamenti per la festa della Patrona, Maria Santissima della Visitazione, che si terrà il 2 luglio. E’ quanto emerge dalla conferenza stampa indetta dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mirello Crisafulli che ha presentato gli eventi estivi in citta. C’era tanta attesa per il nome dell’artista, in queste ultime ore impazzava in città il Toto Cantante ed alla fine, come capita spesso, c’è stata la sorpresa.

La carriera

Un cantante di successo che ha debuttato nel 2016 con il suo primo album da solista, Umano. Nel 2017 ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo con il brano Vietato morire, vincendo anche il Premio della Critica “Mia Martini”. Nel 2018 ha vinto il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro grazie alla canzone Non mi avete fatto niente. Il brano si è classificato al quinto posto all’Eurovision Song Contest.

Gli eventi estivi

Nel corso della conferenza stampa, l’amministrazione ha detto che si esibiranno artisti ennesi, ci saranno, come in tanti speravano, i fuochi di artificio, inoltre a collaborare ci sarà Mario Incudine, a titolo gratuito. In merito alle risorse, ci sarà l’aiuto dei privati per gli eventi estivi, 24 in tutto